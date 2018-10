Waldachtal Der Hürlimann aus dem Land der Eidgenossen

Waldachtal-Salzstetten. Was war der besondere Reiz, einen Traktor aus der Schweiz anzuschaffen? Horst Bürkle: "Weil mein Schwiegersohn aus der Schweiz kommt, war es für mich naheliegend, mich mal im Nachbarland umzuschauen." Roger Nauer hat in die schwäbische Familie in Salzstetten eingeheiratet.

"Ich wollte ursprünglich einen Köpfli-Traktor aus der Schweiz. Das ist eine Rarität", erzählt der 70-Jährige vom Besten, was es an Traktoren in der Schweiz gibt, "aber ich habe seinerzeit keinen geeigneten gefunden." So ist es ein rotfarbener Hürlimann D 100 L geworden.

Den 45 PS leistenden Vierzylinder-Diesel, Baujahr 1967, entdeckte er im Internet und holte den Schlepper dann im Mai 2008 in Bichwil (Kanton Sankt Gallen) ab. "Das ist schon ein ganzes Stück weit entfernt von der Heimat meines Schwiegersohnes Roger, der aus Freienbach am Zürichsee stammt", berichtet Oldtimer-Freak Horst Bürkle. Das landwirtschaftliche Fahrzeug zum Restaurieren bedurfte einer optischen Aufwertung. Ein Jahr lang hat der aus Ebershardt (Kreis Calw) stammende frühere Meister im Karosseriebau bei Daimler und Maurermeister das teilweise verrostete Vehikel instandgesetzt.