Waldachtal Der Breitensport ist das Sorgenkind des Leichtathletikclubs

In seinem Ausblick ging der Präsident auf anstehende Termine ein: Am 3. Februar wird die Winterwanderung nach Neu-Nuifra angeboten und der neunte "offene Läuferabend" soll am 11. Juli im Horber Stadion veranstaltet werden. Die Einweihung der Sportanlagen im Himmelreich stehen in diesem Jahr ebenfalls noch an.