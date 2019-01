Waldachtal Der Architekt des einzigartigen Bibelwegs

Im Jahr 2000 gründete Lange zusammen mit anderen engagierten Christen den Verein "Biblischer Rundwanderweg Waldachtal". Der "Architekt des Bibelwegs" konnte auf die Unterstützung des damaligen Vereinsvorsitzenden Burkhard Büchner und weiterer Mitarbeiter zählen. Er schuf ein Lebenswerk. Bei der Weihnachtsfeier im vergangenen Jahr auf dem Bibelweg gab Vorsitzender Siegfried Holstein bekannt, dass der "Vater des Bibelwegs" noch vor Weihnachten verstorben ist.

Offizielle Verabschiedung im Januar 2011

Während der Amtszeit von Lange ist am 6. Januar 2001 die neue Vleugels-Orgel in der Christuskirche eingeweiht worden. 2004 konnte das 75-jährige Doppeljubiläum von Christuskirche und Kirchenchor gefeiert werden. Auch die Einführung der Sonntagsgottesdienste in Salzstetten erfolgte in seiner Amtszeit. Das neue Gemeindehaus wurde eingeweiht. Bei der offiziellen Verabschiedung im Januar 2011 durch Dekan Harald Stumpf sagte die damalige Laienvorsitzende des Kirchengemeinderates, Erika Burkhardt, sie habe die 17-jährige Amtszeit von Lange als Kirchengemeinderätin begleitet. Der Pfarrer habe in dieser Zeit 280 Kinder getauft, 65 Paare getraut und 240 Gemeindeglieder beerdigt. Sie würdigte die gut vorbereiteten Predigten und Langes trockenen Humor. Burkhardt heute: "Wir haben gut zusammengearbeitet, waren zwar nicht immer gleicher Meinung. Pfarrer Lange hat sich sehr für den Bibelweg eingesetzt, und mein Schwerpunkt war die Finanzierung des neuen Gemeindehauses."

Vor Waldachtal sei Lange Pfarrer in Orendelsall und Zweiflingen gewesen. Bürgermeister Heinz Hornberger bemerkte 2011, dass Wolfgang Lange der vierte Pfarrer in seiner Amtszeit gewesen sei. In den insgesamt 17 Jahren hätte es viele und gute Kontakte gegeben, auch wenn er nicht verheimlichte, dass es auch Meinungsverschiedenheiten gegeben hat: "Das gehört bei einem solchen Amt in der Öffentlichkeit dazu." Die Zusammenarbeit sei offen und vertraulich gewesen. Bei seiner Verabschiedung erklärte Pfarrer Lange: "Grob überschlagen habe ich hier 800 Stunden gepredigt und in meinem ganzen Pfarrersleben etwa 2000 Stunden." Und weiter: "Unser Ziel kann nicht sein, selbst möglichst beliebt zu sein, sondern Jesus lieb und wert zu machen." Das Ehepaar Wolfgang und Ruth Lange, zog nach Vollendung des 65. Lebensjahres vom evangelischen Pfarrhaus Tumlingen in seinen Altersruhesitz nach Rietenau bei Backnang im Rems-Murr-Kreis.