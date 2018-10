Waldachtal "Das ist ein Schandfleck für unsere Ortschaft"

Diese störten sich am Anblick eines Gebäudes, das laut Angaben der Einwohner seit nunmehr zehn Jahren eine Baustelle sei. "Alle sechs Wochen passiert mal ein wenig was. Das ist doch kein Zustand", bemängelte einer der Bürger. "Wir tun von unserer Seite aus, was wir können", erklärte Blum zunächst. Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Dornstetten habe das besagte Gebäude in der Forchenwalstraße als nicht einsturzgefährdet beurteilt, erklärte Blum und verdeutlichte: "Somit hat die Gemeinde derzeit keine Handhabe."

Anwesende Bürger machen ihrem Ärger Luft

Dies stieß bei den anwesenden Bürgern auf Unverständnis, wobei sie ihrem Ärger Luft machten. "Das ist doch ein Schandfleck für unsere Ortschaft", drückte sich eine Person aus. Eine weitere Bürgerin regte an, ob eventuell eine Bauwand oder ein Zaun aufgestellt werden könne, damit die Baustelle nicht öffentlich einsehbar sei.