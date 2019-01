Waldachtal "Da waren doch einige schöne Sachen dabei"

Gemeinsame Darbietung

Das Wort Harmonie findet sich in den Namen der beiden Gruppen, was ebenso sinnbildlich für die gemeinsame Darbietung stand. Schlichtweg harmonisch verschmolz die Grundmelodie der Ukulele-Spieler mit dem Gesang der Herren vom MGV. Ferner entpuppten sich auch die eigenen Beiträge der Ukulele Harmonists als besonderer Hörgenuss. Erstmals präsentierten die Musiker mit "Aloha He" einen hawaiianischen Song, bei dem Peter Rampf mit der Mundharmonika bestechende Akzente setzen konnte.

Nach der Pause übernahmen wieder die Mannen des MGV das Ruder und steuerten das Mittelalterfest (2011) und den Italienischen Abend (2012) an, bevor die Reise im Wilden Westen mündete. Äußerst amüsant und lehrreich brachte Dietmar Matteis einen weiteren Wortbeitrag zu Gehör: Dieses Mal hatte er die Schlagerszene der 60er-Jahre ins Auge gefasst, die sich oftmals an diversen Country-Titeln bedienten. So auch Michael Holm, welcher das Lied "Mendocino" nicht nur von der Gruppe "Sir Douglas Quintett" klaute, sondern offensichtlich auch einen seltsamen Text darauf verfasste. Dietmar hatte in investigativer Weise das gesamte Lied zerpflückt, Routen von San Fernando bis Mendocino berechnet, logische Berechnungen angestellt und diese dem Publikum mit Hilfe einer Leinwand verdeutlicht. Die Frage, die ihm dabei wohl am meisten Kopfzerbrechen bereitete, war: "Welcher Trottel fährt erst acht Stunden einen Riesenumweg nach Mendocino, wenn er doch eigentlich nach San Fernando will? Dann verknallt er sich in sie und stellt fest, dass er nicht nach ihrem Namen gefragt hat." Bei diesen Ausführungen blieb kein Auge mehr im Saal trocken und Matteis gelang es, mit seiner Kritik noch eine weitere Schippe drauf zu legen. "Jetzt fährt der jeden Tag nach Mendocino, um sie zu suchen, obwohl die dort ein Hotel haben", fand Matteis heraus. Zudem habe dieses kleine "Kaff" nur rund 1000 Einwohner, die sich auf circa 250 Häuser und Wohnungen verteilen, wenn man bedenkt, dass eine amerikanische Familie im Durchschnitt zwei Kinder hat. "Das hat unsere Bürgermeisterin bei ihren Ortsbegehungen, während ihres Wahlkampfes, an einem Tag geschafft", stellte Matteis fest, der postwendend sein Fazit beisteuerte: "Bei den Schlagertexten nicht so genau hinhören und nachdenken, sondern einfach genießen. Dann machen die Oldies auch weiterhin Spaß."