Waldachtal Country-Fans wippen zu Gassenhauern

Waldachtal-Salzstetten. Country-Fans aus nah und fern gab dieser Auftritt die Chance, in Cowboy-Romantik zu schwelgen und sich mitreißen zu lassen. Die Zuschauer ließen sich von den Kraichgau Buffalos nur zu gerne in Amerikas Wilden Westen entführen. Mit weltbekannten Songs von Johnny Cash, CCR, John Denver, Neil Diamond und Elvis ging es für die drei Cowboys aus dem Kraichgau und die zahlreichen Besucher – die Karten waren restlos ausverkauft – in die Zeit, als europäische Zuwanderer-Völker wie die Iren und die Briten in Amerika sesshaft wurden.

Neu im Gepäck hatten sie den Country-Song "Ghost Riders" von Johnny Cash. Dieser Titel trug ebenso die eigene Büffel-Handschrift wie die brillante Bluegrass-Interpretation des früheren Oldie-Gassenhauers "Rollin’ in my sweet baby’s arms" von Buck Owens. Ohrwürmer wie "Jeans on", "You are my sunshine", die Titelmelodie des Films "O brother, where art thou", und "Glass of Champagne" von Sailer, eine Special Buffalos Edition, rührten Gefühle. Country Evergreens und weltberühmte Elvis-Songs waren ganz nach dem Geschmack des Auditoriums – und schon gleich mit dem Intro-Titel "Lonesome me" von Johnny Cash zog das Trio die anspruchsvollen Musikfreunde in seinen Bann.

Die "Good Old Country Style"-Formation versetzte das wippende und tanzende Publikum ins Country-Fieber. Dafür sorgten Bandleader Stefan "Doc Wuki" Wukowitsch (Gesang, Gitarre), Milton Karamanos alias "Milli the Harp" oder "El Greco" (Gitarre, Mandoline, Harp, Gesang) und Ulrich Tschätsch alias "Tango Uli" (Bass, Gesang, Kazzoo). Sie haben über 50 Songs im Repertoire und geben pro Jahr bis zu 15 Konzerte. Auch wenn sie gerade nicht auf der Bühne stehen, haben die Kraichgau Buffalos reichlich zu tun: "Doc Wuki" ist jeden Tag "on the road" und verkauft Musikinstrumente, "Milli the Harp" arbeitet als Disponent bei einer Möbel-Transport-Spedition und "Tango Uli" ist als Beamter bei der Stadtverwaltung Mühlacker beschäftigt.