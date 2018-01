Waldachtal Bukenberger siegt dreimal in Folge

Waldachtal-Salzstetten. Bernd Bukenberger und André Hase lieferten sich ein "unglaublich spannendes Endspiel", wie Tischtennis-Abteilungsleiter Daniel Kreidler bei der Siegerehrung konstatierte. Erst lag André Hase vorne, dann drehte der 49-jährige Bukenberger das Spiel. Mit 7:11, 8:11, 16:14, 11:9 und 11:9 machte Bukenberger seine wiederholte Titelverteidigung in der Gemeindehalle in Salzstetten perfekt. Daniel Kreidler überreichte unter Applaus den von Thomas Carrasco gestifteten Wanderpokal an den Spieler des Bezirksklasse-Teams. Gemeinsam auf Rang drei der Vereinsmeisterschaften kamen Thomas Carrasco und Michael Geiger. 17 Ping-Pong-Spieler wetteiferten um den Vereinstitel, darunter Bürgermeister Sven Holder aus Egenhausen, der seit Jahren bei den Sportfeunden Salzstetten aktiv ist.

In den Gruppenphasen gab es folgende Platzierungen: Gruppe A: 1. Bernd Bukenberger, 2. Michael Geiger, 3. Stefan Kreidler, 4. Tobias Zipperle; Gruppe B: 1. André Hase, 2. Thomas Carrasco, 3. Sven Holder, 4. Daniel Kreidler. Im Viertelfinale gab es diese Ergebnisse: Bernd Bukenberger – Daniel Kreidler 3:0, Stefan Kreidler – Thomas Carrasco 2:3, Michael Geiger – Sven Holder 3:1, Tobias Zipperle – André Hase 0:3. Und im Halbfinale: Bernd Bukenberger – Thomas Carrasco 3:0, Michael Geiger – André Hase 1:3. Für die Bestplatzierten gab es Sachpreise. Im Vorjahr 2017 lautete der Zieleinlauf: Bernd Bukenberger von Michael Geiger sowie Marcus Böhm und Stefan Kreidler.