Waldachtal Brand in Salzstetten: Ortskern abgeriegelt

Feuerwehr und DRK wurden gegen 18.20 Uhr alarmiert. In wenigen Minuten waren die Rettungskräfte aus Waldachtal vor Ort. Das Dachgeschoss des zweistöckigen, älteren Wohnhauses und ein Lagerschuppen in nördlicher Richtung "Im Gässle" standen in Flammen und drohten auf das direkt angebaute Gasthaus Löwen überzuspringen.

Auch die Feuerwehr Waldachtal berichtete auf ihrer Facebookseite über den Brand. Dem Facebook-Post zufolge wurde der Ortskern von Salzstetten weiträumig abgesperrt.

Sofort gingen die Feuerwehrleute zur Brandbekämpfung über und bauten eine Riegelstellung auf, um benachbarte Gebäude zu schützen, was größtenteils gelang. Insgesamt waren rund 100 Rettungskräfte der Feuerwehren Waldachtal, Pfalzgrafenweiler, Dornstetten, Horb und Freudenstadt und des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.