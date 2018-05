Waldachtal Blumenteppiche ziehen viele Besucher an

Um den Altar im Kurgarten versammelten sich bei Kaiserwetter viele Gläubige zum Festgottesdienst, darunter auch evangelische Christen. Zu den Klängen der Musikkapelle unter Leitung von Dietmar Harr setzte sich die über 500 Meter lange Prozession zwischen Kurgarten und Herz-Jesu-Kirche, eskortiert von Fahnenträgern, bei strahlend blauem Himmel in Bewegung. Einen Stoffbaldachin, den sogenannten "Himmel", trugen Hans Denner (86), Dieter Axt, Markus Axt und Oliver Witzelmaier. Pfarrer Anton Romer hielt das Allerheiligste in Händen.

Bei hochsommerlichen 27 Grad streuten die Kindergartenkinder ihre Blumen entlang des Prozessionsweges. Zuvor sangen sie am Altar das Lied "Licht der Liebe". An vier Stationen wurde gebetet und gesungen: An den Altären im Kurgarten, beim Geiger-Axt-Kreuz, beim Walz-Braun-Kreuz vor der Kirche und in der Herz-Jesu-Kirche. Was ist das Wichtigste? Antwort in einer Lesung: "Der Auferstandene Herr Jesus Christus." Artur Woelke sorgte für die Tontechnik.

Gegenwart von Jesu in Brot und Wein

Pfarrer Anton Romer stellte in seiner Predigt die wirkliche Gegenwart Jesu in Brot und Wein heraus. Jesus sage ganz klar: "Das ist mein Leib, das ist mein Blut." Er spreche in der Gegenwartsform. Er sagt nicht symbolisch: "Das ist wie mein Leib. Nein: Jesus sagt: Das ist mein Leib." Die Vernunft stoße hier an Grenzen und übersteige den Verstand. "Die Heilige Eucharistie stellt Übernatürliches dar", verdeutlichte der Geistliche. "Gott hat über die Jahrhunderte hinweg immer wieder Hilfen gegeben durch sogenannte ›Eucharistische Wunder‹, die wissenschaftlich nachprüfbar sind, die sich aber nicht erklären lassen", sagte Romer. "Es gibt Hunderte davon. Man muss sie aber glauben." Beim sehr gut besuchten Fest kredenzte die Kirchengemeinde neben einem Mittagessen auch Kaffee und Kuchen. Obendrein begeisterte der Kindergarten mit seinen Aufführungen.