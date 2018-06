Waldachtal Bibelweg braucht dringend mehr Helfer

Der Erhalt und die Pflege des 700 Meter langen Biblischen Rundwanderwegs in Waldachtal sind dem gleichnamigen Verein und der evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal ein wichtiges Anliegen: Schließlich geht es beim Biblischen Rundwanderweg um eine Form der Verkündigung. Die Welt der biblischen Texte soll für die Menschen von heute veranschaulicht werden. Höhepunkte sind ein Dreschschlitten, der extra aus der Türkei importiert wurde oder die alten Getreidesorten, deren Samen nur noch in Gen-Datenbanken erhältlich waren. Ein Blickfang stellt das Geburtshaus Jesu dar. Für die neu erstellte Bibelweg-Hütte baut Heinz-Otto Renz noch Tore ein. Tische und Sitzbänke im Inneren sind bereits aufgestellt. Überdachte Sitzplätze entstehen neu am Eingang zum Rundwanderweg im Paradies-Bereich. Vorsitzender Holstein hofft, dass diese Maßnahmen in den kommenden Wochen verwirklicht und zum Abschluss gebracht werden können.

Herber Verlust

Einen herben Verlust in Kauf nehmen musste der Verein, der in der Winterzeit für biblische Pflanzen zwei Gewächshäuser betreibt. "Die Sicherung ist raus geflogen und zwei Drittel unserer Pflanzen wie Palmen, Kakteen, Aloe Vera und Bananen sind erfroren", bedauert Bibelweg-Chef Holstein. Fruchtbäume wie im Garten Eden gedeihen auf dem Bibelweg. Bäume der echten Feige, Öl- oder Oliven, Granatapfel und gar Dattelpalmen sollen in sonniger Lage auf diesem Fleckchen im Nordschwarzwald heimisch werden. Es sieht vielversprechend aus. Fleißige Aktive des Bibelweg-Vereins um Werner Würfele haben eine Wasserleitung verlegt vom Geburtshaus Jesu bis in den Garten Eden, dem Eingangsbereich. In den dortigen Brunnen in der grünen Oase soll noch eine Pumpe eingebaut werden, damit dieser immer mit Frischwasser läuft. Schließlich sollen die Besucher in das Paradies eintauchen, wenngleich es in Waldachtal noch irdischer Natur ist.

Für Gruppen ist der ganzjährig geöffnete Rundwanderweg mit rund 90 Stationen als neue Erfahrung stets attraktiv. Bibelkundige Führer stehen bereit. Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden werden erbeten. Gruppen-Führungen können angemeldet werden bei Jakob Rein, Telefon 07443/57 27.