Waldachtal Bewerbung bei "Zwischen Tüll und Tränen" klappt

Miriam Gausche hatte recht. In diesem Sommer folgte dann der herbeigesehnte Antrag – ohne dass sie nachhelfen musste. "Wir waren in Hamburg. Ziel war vor allem das Games-of-Thrones-Konzert. Aber der Heiratsantrag war dann das besondere Highlight." Danach konnte sie ihrem Denis auch reinen Wein einschenken, dass sie bei "Zwischen Tüll und Tränen" dabei sein wird. Kein Problem für ihn. Doch ein bisschen musste er schlucken, dass auch er zu einem anderen Zeitpunkt möglicherweise vor der Kamera stehen wird, wenn er seinen Hochzeitsanzug kauft. "Da hat er schon ein bisschen gegrummelt", lacht Gausche.

Eigentlich sollte der Fernseh-Brautkleid-Kauf (ihr selbst gewähltes Budget liegt bei 2000 Euro) am Donnerstag über die Bühne gehen. Doch aus Produktionsgründen musste Gausches großer Auftritt verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. "Das ist echt schade, denn das hätte in dieser Woche echt gut gepasst, weil ich Urlaub habe." Den hatte sie nicht nur wegen des Drehtermins genommen. Am heutigen Freitag heiratet das Paar standesamtlich in Horb.

Standesamtliche Hochzeit am heutigen Freitag

Alles war auch schon für den Donnerstag geplant. Die Begleitpersonen standen fest: Ihre Mutter, ihre Schwägerin und zwei Freundinnen. "Maximal vier darf man mitbringen." Freund Denis dagegen hätte natürlich zu Hause bleiben müssen, da er das Kleid nicht sehen darf. "Da muss er bis zum 21. September 2019 warten. Denn dann heiraten wir kirchlich in Talheim, gefeiert wird dann im Kurfürstensaal in Bad Imnau."

Bis dahin ist also noch eine Menge Zeit, einen Ersatztermin für den Fernsehdreh zu finden. Einziges Problem dabei: "Eigentlich kann ich immer nur montags, weil ich bis Ende des Jahres in meinem Friseurgeschäft vollständig ausgebucht bin." Vielleicht würde es da helfen, eine geeignete Angestellte zu finden, die sie schon so lange sucht. "Es ist sehr schwer, jemanden Passendes zu finden."

Doch das Fernseh-Abenteuer will Miriam Gausche auf alle Fälle erleben. "Da würde ein großer Traum für mich in Erfüllung gehen."