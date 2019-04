Waldachtal Bewegende Abschiedsfeier für Franziskanerinnen

Armin Noppenberger, kommissarischer Dekan, dankte für das Dekanat Freudenstadt für die prägende Lebens- und Glaubensgeschichte und das Erleben von Heimat, Wandlung und Heilung. Er zitierte aus der in der Wallfahrtskirche aufliegenden Schriftenrolle Eintragungen wie "Danke für das Wasser". Hier haben Gläubige, denen dieser Ort heilig geworden ist, auch geistig Abschied genommen. Eine Familie aus Stuttgart sagte "Danke für den wunderschönen Ort der Kraft und Stille." Aus den positiven Echos hat Noppenberger herausgelesen: "Es scheint Zuversicht zu geben, dass es mit Heiligenbronn weitergeht." Dekanatsreferent Achim Wicker sagte: "Dankbarkeit bestimmt heute unsere Gefühle." Er drückte die Dankbarkeit der Katholiken aus, die zu den Gottesdiensten und jedes Jahr zur großen Dekanatswallfahrt kommen. Wicker meinte, die Statue des heiligen Antonius, solle hier bleiben. Als bleibende Erinnerung überreichte er Kissen mit dem Motiv der Wallfahrtskirche an Schwester Irmentrudis undSchwester Reinholda.

Der Freudenstädter Landrat Klaus Rückert offenbarte in einer Rede seine besondere Beziehung zu Heiligenbronn. Es tue gut, diesen besonderen Ort mit seiner wunderbaren Wallfahrtskirche im "schönsten Landkreis" zu haben. Hier habe man ziemlich sicher sein können, eine der beiden Schwestern anzutreffen. So sei er am Tag nach seiner Wiederwahl zu einem Dankgebet nach Heiligenbronn gefahren. Auch sei er den Schwestern mit der Antonius-Statue im Arm mitten bei ihrem Umzug begegnet. Rückert meinte, durch ihre Herzlichkeit hätten die Schwestern den Samen gesät und den Grundstein gelegt, dass es mit Heiligenbronn gut weitergehe. Als Landrat teile er dieses Anliegen. Er versprach ein Wiedersehen im Mutterhaus.

Kirche mit Zukunft

Bürgermeisterin Annick Grassi wandte sich an die Ordensfrauen: "Es ist einzigartig, was sie in all den Jahren geleistet haben." Sie hätten den Wallfahrtsort in Waldachtal mit Leben erfüllt und die Gemeinde sei ihnen zu großer Dankbarkeit verpflichtet.

Reinholda, die frühere Oberin des Apostolatsrorts, erklärte: "Viel haben wir der Diözese zu verdanken, dass unsere Wallfahrtskirche zu einem Schmuckstück geworden ist." Von dort habe sie die Botschaft bekommen: "Die Kirche hat Zukunft. Es wird ein geistliches Zentrum." Generalvikar Stroppel und Domkapitular Fahrner attestierte sie, immer gern hier her gekommen zu sein: "Der Generalvikar hat Heiligenbronn sehr geliebt." Dankbar zeigte sie sich gegenüber ihrem Mutterhaus: "Es war ein Luxus, dass Heiligenbronn/Schramberg uns hierher berufen hat." Der Heilsort in Waldachtal hat weit in die Umgebung ausgestrahlt. "Wir haben in Waldachtal sehr gute Freunde und Wohlwollen gefunden", betonte Reinholda.

Herzliche Umarmungen gab es beim anschließenden Stehempfang vor der Kirche mit treuen Weggefährten.