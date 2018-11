Waldachtal Besuch trifft den Nagel voll auf den Kopf

Sechs­händiges Spiel am E-Piano meisterten bravourös Senta Bischof, Nika Pfau und Henri Schäfle. Als die drei jungen Musikschüler zusammenrückten, meinte nicht nur Margit Baur: "Das ist aber kuschelig." Das Klavierspieler-Trio ließ "Show for six hands", die "Melancholy Serenade" von Manfred Schmitz und "Hit for six" erklingen.

Julian Kirschenmann aus Tumlingen drückte dem Finale seinen Stempel auf: Mit einem Kuhnau-Präludium und einer Mazurka von Delibes gewann er die Sympathien der aufmerksamen Zuhörer. Vierhändig am Piano setzten Julian Kirschenmann und Margit Baur mit dem Klavierstück "Gopak" des russischen Komponisten Modest Petrowitsch Mussorgsky (1839–1881) einen flotten Schlussakkord.

Versprechen für 2019

Alle jungen Instrumentalisten verdienten sich den Applaus der 27 Senioren. Die betagten Mitbürger fanden Gefallen am konzertanten Programm. Baur versprach, mit ihren Musikschülern 2019 wiederzukommen. Zum Ausklang begleitete sie die Wunschlieder der Senioren auf ihrem Tasten-Instrument. Volkslieder und sakrale Lieder erfüllten die Räume des ehemaligen Kindergartens in Hörschweiler.

An diesem Nachmittag bildeten die beiden Tumlingerinnen Gerda Kirschenmann und Trauderose Kübler das Küchen- und Servicepersonal. Das Begegnungs-Café im Rathaus in Hörschweiler, zu dem alle älteren Mitbürger aus der Gemeinde Waldachtal eingeladen sind, ist jeden Dienstag ab 14.30 Uhr geöffnet.