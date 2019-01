Waldachtal "Besser mit Ressourcen umgehen"

Ab in den Ofen

"Viele Dinge sind einfach zu schade zum Wegschmeißen", sieht Lessel in Vielem einen zweiten Verwendungszweck. Die Werkstatt quillt trotzdem nicht von misslungenen Werken über, denn was ihm nicht gefällt, wandert in den Ofen. "Das ist das Schöne an Holz, man kann es formen und wenn es nicht klappt, dann gibt es warm", lacht er. Wenn ihm etwas Schönes ins Auge steche, er aber noch keinen zweiten Verwendungszweck darin sehe, dann lege er das neue Fundstück beiseite. "Ich muss mich zu nichts zwingen. Ich lass es einfach wachsen", weiß der Bau-Tiger, der auf den Baustellen schon einiges entdeckt habe. Doch auch seine Bekannten und Freude würden ihm immer mal wieder etwas vorbeibringen, was andere wegwerfen. "Die Holzsorte ist mir egal. Das einzige was ich mache ist, ich kaufe kein neues Holz", ist dem Salzstetter der Recycling-Gedanke wichtig. Aus Abriss-Häusern und nach Renovierungen habe er schon einiges erhalten. "Ich bin kein Öko, aber oft werden Dinge weggeworfen, die noch gut sind. Ich finde, man sollte ein bisschen besser mit Ressourcen umgehen", beschreibt er seine Motivation, mit seinen so genannten "Upcycling-Möbelstücken" in Stuttgart zu beginnen. "Ich hab damals einen Paletten-Tisch gesehen, der mir aber von den Proportionen überhaupt nicht gefallen hat. Ich dachte, das kann ich besser und hab es einfach versucht", erklärt er, wie er immer größeren Wert aufs Detail legte.

Vor rund zwei Jahren hat er in Salzstetten ein ehemaliges Bauernhaus gekauft und umgebaut. Mit Werkstatt und Garten habe er dort nun genug Platz, seiner Leidenschaft nachzugehen. "Gerne würde ich alles behalten, was ich baue", erklärt Lessel. Ihm gehe jedoch der Platz aus. Sein neuestes Projekt, den Wohnzimmertisch, baue er für eine neue ARD-Serie. "Das schönste Gefühl ist, wenn ich das Möbelstück nachher in Gebrauch sehe und sich die Eigentümer freuen", beschreibt Lessel, dass er dann wisse, dass sein Unikat gut angekommen sei.