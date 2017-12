Waldachtal-Lützenhardt. Kirchenmusikdirektor Karl Echle lud anlässlich des ersten Advents zu einem weihnachtlichen Orgelkonzert in die Herz-Jesu-Kirche in Lützenhardt ein. Rund 50 Gäste, darunter auch Pfarrer Anton Romer, waren erschienen, um Echles Darbietungen an der Metzler-Orgel zu lauschen. Zum Auftakt präsentierte Echle "Hymnus Veni Redemptor Gentium" von Samuel Scheidt. Mit dem "Präludium in g-Moll (BuxWV 149)" von Dietrich Buxtehude präsentierte Echle gleich zu Beginn einen musikalischen Höhepunkt. Virtuos setzte dieser das variationsreiche Stück in gekonnter Manier um. Die Klangfülle der Orgel und die besondere Kirchenakustik machte das Stück zu einem einzigartigen Klangerlebnis für die Besucher. Die darauf folgende Choralbearbeitung nach Dietrich Buxtehude von "Nun komm, der Heiden Heiland" stand gleichbedeutend für das Motto des Orgelkonzerts und fand sich ebenso als Interpretation von Johann Sebastian Bach (Leipziger-Chörale) und Max Reger als Choralvorspiel (op. 67) im Programm wieder. Als Bach-Interpretation bestand das Werk aus drei Sätzen, in denen Echle an seine bravouröse Leistung nahtlos anknüpfte. Der Kirchenmusikdirektor ließ das wundervolle Werk "Ave Maria" (L’Organiste liturgiste, op. 65) von Alexandre Guilmant folgen bevor er mit den Besuchern zu einem gemeinsamen Lied anstimmte. Zu der Musik von Georg Friedrich Händel zu "Tochter Zion, freue dich" waren die Gäste eingeladen, sich gesanglich am Geschehen zu beteiligen, bevor Echle mit der "Toccata" in D-Moll von Gaston Bélier den Konzertabend ausklingen ließ.­