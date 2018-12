Waldachtal Besinnlich trotz temporeicher Stücke

W aldachtal-Lützenhardt. Die Big-Band Black & White zu ihrem bereits zur Tradition gewordenen Weihnachtskonzert unter der Leitung von Martin Wehle in das Haus des Gastes in Lützenhardt ein. Nach einer kurzen Begrüßung der Gäste durch den Vorstand Joachim Keller stieg die Big-Band mit einem temporeichen Weihnachtsmedley zu den bekannten Melodien von "Lasst uns froh und munter sein", "Fröhliche Weihnacht" und "Ihr Kinderlein kommet" in das besinnliche Programm ein. Weltbekannte amerikanische Titel, wie "Jingle Bells" und "Santa Claus Is Coming To Town", fügten sich geschmeidig in das weihnachtliche Repertoire ein, bevor die Zuhörer mit "Mistletoe And Wine" ein erstes Highlight erwartete. Mit dem Glockenspiel eingeleitet und von leisen Paukenschlägen begleitet, reihten sich die übrigen Musiker gelungen in die Melodie ein und spielten harmonisch zum Höhepunkt auf. Als vielfach gecoverte Weihnachtslieder gelten "Mary’s Boy Child" und "Little Drummer Boy". "Heute hören Sie weitere Interpretationen von Black and White, kündigte Tenorsaxofonist Reinhard Kropp an, der durch das weitere Programm führte. In der Tat entpuppten sich die bekannten Weihnachtshits als sehr hörenswerte Arrangements, in denen vor allem Michael Lutz am Schlagzeug brillierte. Nach der "Petersburger Schlittenfahrt" tauchten die Musiker mit "The Magic Of Christmastime" (Celine Dion) in den Zauber der Weihnacht ein. Als weitere Stücke präsentierten die Musiker "Leise rieselts am Tannenbaum von süßen Glocken", "Lovely Land" und "Sing Little Children". "Do they know it’s Christmas time", "Feliz Navidad" und "Stille Nacht" rundeten das weihnachtliche Programm gelungen ab. Mit der geforderten Zugabe verabschiedeten sich die Musiker von Black & White" mit dem "Jingle Bell Rock" von ihrem Publikum.