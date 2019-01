Waldachtal Bernd Bukenberger ist Seriensieger

Waldachtal-Salzstetten. Bei der Siegerehrung hob der aktive Salzstetter Tischtennisspieler Sven Holder, der übrigens in Egenhausen als Bürgermeister tätig ist, die "sehr starke und souveräne Leistung" von Seriensieger Bernd Bukenberger hervor. Der von Thomas Carrasco gestiftete Wanderpokal wird nach Fertigstellung überreicht.

Bukenberger gewann das Endspiel mit 3:0 gegen Geiger (8:21, 11:6, 17:15, 11:8). Die zehn Herren-Teilnehmer spielten in der Gemeindehalle im Beisein von Salzstettens Tischtennis-Gründer und Ehrenmitglied Werner Pardela Jeder gegen Jeden. Eduard Binder, der laut Sven Holder bis in wohl zwei Jahren Anspruch auf einen Platz in der ersten Herrenmannschaft erheben kann, schaffte als Dritter den Sprung aufs Podest vor Stefan Kreidler. Die nächsten Platzierungen der Vereinsmeisterschaft 2019: 5. Sven Holder, 6. Tobias Zipperle, 7. Markus Böhm, 8. Thomas Carrasco, 9. Helmut Kreidler, 10. Brian Sahiti. Sven Holder stellte die beachtliche Leistung des Jüngsten, des zehnjährigen Jugendvereinsmeisters 2019 Brian Sahiti, heraus, der auch bei den Herren-Vereinsmeisterschaften mitwirken durfte. Die neunjährige Celina Carrasco, die erst seit drei Monaten Klavier lernt, sorgte mit populären Weisen an diesem Instrument für willkommene musikalische Unterhaltung bei der Siegerehrung und verdiente sich Applaus für die schon sehr gekonnten Darbietungen.

Eher Unterhaltungscharakter hatte der Doppel-Wettbewerb, aus welchem Michael Geiger/Helmut Kreidler nach dem 3:1 Final-Sieg gegen Sven Holder/Eduard Binder als Doppelsieger hervorgingen. Sie verdienten sich diesen Titel nach einem spannenden Finale. Auch im Doppel traten die ausgelosten Paare Jeder gegen Jeden an. In der Verbandsrunde spielen die Herren I der Sportfreunde Salzstetten mit mehr als der Hälfte aller Mannschaften in der Bezirksliga gegen den Abstieg. Erschwert wird der Klassenerhalt durch den Umstand, dass auf jeden Fall drei Teams aus der Bezirksliga absteigen werden. Darüber hinaus gibt einen Relegationsplatz.