Waldachtal Bei "Jingle Bells" singt Publikum mit

Waldachtal-Salzstetten. Draußen rieselte erst abends wiederholt der Schnee – drinnen ließ es das Harmonika-Orchester schon nachmittags musikalisch Winter werden. Mit sowohl besinnlichen Melodien als auch mitreißenden Hits bereitete das Ensemble den vielen Gäste ein besonderes musikalisches Vergnügen.

Mit "Die musikalische Schlittenfahrt" von Leopold Mozart (1719-1787), dem Vater des berühmten Wolfgang Amadeus, eröffnete das Orchester den Adventsnachmittag. Die zwölf Instrumentalisten unter der engagierten Leitung von Musiklehrerin Birgitt Schittenhelm thematisierte "Schnee und Winter" in den Rolf Zuckowski-Stücken "Dezember-Träume" und "Es schneit". Sie führten durch den "Weißen Winterwald" und ließen alle an einer rasanten "Petersburger Schlittenfahrt" des Komponisten Richard Eilenberg teilhaben. Als Solistin auf der Geige trat Yvonne Schittenhelm, die Tochter der Dirigentin, mit "Frosty, the Snowman" hervor. Bei ihrem Premiere-Auftritt beeindruckte Yvonne, die sich auch an dem Wettbewerb "Jugend musiziert" beteiligte, ebenfalls mit dem Stück "Der Schlittschuhläufer" auf ihrer Violine und avancierte zum Publikumsliebling. Das Publikum quittierte die solistischen Beiträge der erst Zehnjährigen mit Sonderapplaus. Die Musiker brillierten auch mit den Titeln "Santa Claus is coming to town" und "Let it snow". Mitsingen machte Freude bei Titeln wie "Jingle Bells" und "Schneeflöckchen, Weißröckchen".

Peppige Arrangements