Waldachtal Autorin ist vom Waldachtal inspiriert

"Frau Blum und ihr Landhaus haben mich verzaubert", bekennt die Autorin im Gespräch mit unserer Zeitung. "Die Fastenkur in Waldachtal hat zu einem signifikanten Teil zu meiner Empfängnisbereitschaft beigetragen." Heute ist die Autorin glückliche Mutter eines aufgeweckten 15 Monate jungen Sohnes. Lektorin Carola Bräuner war von Anfang an von dem Buch fasziniert. Sie wird bei der morgigen Premiere-Lesung in Waldachtal dabei sein und einen eigens dafür komponierten Schwanen-Song passend zum Buch auf ihrer Gitarre zum Besten geben. "Gesundheit sowie Ernährung waren und sind Themen, die mich schon sehr lange begleiten", sagt die Buchautorin. Dazu durfte sie eigene Erfahrungen sammeln. An allererster Stelle jedoch ist sie von ganzem Herzen Mutter ihres kleinen Sohnes. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn reist die Autorin aus ihrem oberbayrischen Wohnort am Sonntag zur Lesung in das Landhaus am Schellenberg, Schellenbergstraße 12 in Lützenhardt und freut sich auf reges Zuhörer-Interesse.

Anmeldungen zur Lesung sind erwünscht per E-Mail an Landhaus-am-Schellenberg@t-online.de oder über Telefon 07443/7663 an Landhaus-Leiterin Hildegard Blum.