Waldachtal Ausblick: 18 Kinder benötigen Ganztagesbetreuung

Im kommenden Schuljahr sei eine grundsätzliche Neuorganisation der Schulkindbetreuung erforderlich, weshalb sich der Verein aus der Organisation dieser und der Abrechnung des Mittagessens zurückziehen wird. Zink-Jakobeit führte bereits eine Bedarfserhebung für Betreuungsplätze durch. Aus dieser geht hervor, dass 18 Kinder im kommenden Schuljahr auf Ganztagesbetreuung angewiesen seien. "Die Frage ist nur, wer betreut die Kinder und wer finanziert das", gab die Vorsitzende zu verstehen. Der Gemeinderat habe beschlossen, dass keine weiteren Ganztagesbetreuungsplätze eingerichtet werden, da dies keine Pflichtaufgabe der Gemeinde sei. "Ich habe geantwortet, dass es auch noch eine moralische Verpflichtung gibt", verriet Zink-Jakobeit. Goger Ganszki, der in Vertretung für Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner die Entlastung vornahm, wies auf die Kosten in der Hort-Betreuung hin, die mit bis zu 300 000 Euro die Gemeindekasse belastet. "Die Gemeinde bringt Kostengründe vor", erklärte Ganzski den Anwesenden.

Antrag ist gestellt

"Das Bildungshaus ist doch kein Vergleich zu diesen Kosten", fand Kiga-Leiterin Doris Wössner. Laut Zink-Jakobeit würde eine dem Bedarf entsprechende Betreuung durch geeignete Personen für eine Gruppe bis maximal 15 Kinder zwischen 20 000 und 25 000 Euro an Kosten im Jahr verursachen. Ein Antrag zur Ganztagesbetreuung sei bereits an Bürgermeisterin Annick Grassi gestellt. Ein Antrag auf Unterstützung des Vorhabens soll auch dem Ortschaftsrat Salzstetten vorgelegt werden.

Der Kassenbericht von Senat Sahiti wies auf einen stolzen Gesamtumsatz im vergangenen Vereinsjahr hin. Ebenso beachtlich war die Summe der Investitionen, die seit 2014 getätigt wurden. Insgesamt 15 000 Euro wurden unter anderem in die Neugestaltung und Schaffung des MGR investiert sowie in entsprechende Möbel. Des Weiteren wurden kleinere Beträge für die Schule und den Kindergarten bereitgestellt und eine neue Beton-Tischtennisplatte angeschafft. "Das ist ein ganz junger Verein, der schon viel erreicht hat in Salzstetten", lobte Ganzski in seiner Ansprache. Das Ziel sei es gewesen, dass die Einrichtung für den Ort erhalten bleibe. "Ich denke, wir sind auf einem guten Weg", betonte Ganzski abschließend.

Im Rahmen der Versammlung nahm sich Zink-Jakobeit die Zeit, um Inna Groß für ihre zuverlässige Nachmittagsbetreuung zu danken. Insbesondere galt ihr Dank der kommissarischen Rektorin der Grundschule Salzstettens – Stefanie Seiser – für ihr großes Engagement sowie Kindergarten-Leiterin Doris Wössner. Viel Lob erhielt auch Kassierer Sahiti: "Er trägt den Bärenanteil an der Vorstandsarbeit", verdeutliche Zink-Jakobeit.

Vorsitzende: Kathrin Zink-Jakobeit, Stellvertreter: Wolfgang Fahrner, Kassierer: Senat Sahiti, Kassenprüfer: Sandra Wollensak, Ute Isede, Schriftführerin Heike Kreidler, Beisitzer: Melanie Böhm, Timo Ganzski, Henning Jakobeit, Jenny Grau, Markus Wollensak.