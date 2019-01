Waldachtal Aus dem Urlaubsort wird ihre zweite Heimat

Sie stammt aus Bayern, er aus Lützenhardt: Von Dornstetten zog das Paar 1969 in den Seeweg nach Salzstetten und seit 1977 leben sie in ihrem Haus im Dorfacker 2 an der Oberdorfstraße. Brigitte, geborene Conrad, erblickte in Neunburg vorm Wald im Kreis Schwandorf das Licht der Welt und zog wegen beruflicher Veränderung des Vaters im Alter von fünf Jahren mit Familie und Bruder nach Schwelm in Westfalen. Ihr Vater stammte aus Westfalen, ihre Mutter aus Bayern. Im Alter von 19 Jahren fuhr sie "mit 40 Mark und Fahrkarte in der Tasche" in den Urlaub in den Nordschwarzwald, der dann zu ihrer zweiten Heimat werden sollte. Die ausgebildete Friseurin arbeitete in Freudenstadt und Tonbach und machte in Salzstetten sieben Jahre Heimarbeit für die Bekleidungsfabrik Heim. Von 1979 bis 1985 war sie als Verkäuferin im Lebensmittelgeschäft bei ihren Schwiegereltern Ludwina und Franz Klink in der Biergasse in Salzstetten beschäftigt und weitere zwei Jahre bei den Nachfolgern Irmgard und Florian Wild. Es folgten zehn Verkäuferinnen-Jahre beim Pfannkuch-Markt in Lützenhardt und vier Jahre bei der Metzgerei Schetter in Grünmettstetten/Tumlingen.