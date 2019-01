Waldachtal Auch als Rentner gibt er noch ordentlich Gas

In der 250er-Klasse fuhren zu besagter Zeit Ein- und Zweizylindermotorräder, darunter auch Maschinen der Marke Yamaha. "Die liefen unter Eigenbau, denn im Osten durften damals keine ausländischen Maschinen antreten", verrät Kieß und gesteht leicht amüsiert: "Das war eigentlich Betrug, aber jeder hat davon gewusst." Während seiner Zeit als Helfer bei dem Teams war Kieß niemals Mitglied des Vereins, obwohl er sich ebenso aktiv wie die Mitglieder engagierte. "Die Vereine waren alle politisch unterwandert und ich war schon immer gegen die Politik, die im Osten betrieben wurde."

Ferner wurde der Motorsport im Osten zur damaligen Zeit nicht gefördert. "Dieser Sport orientierte sich immer an der besten hohen Technik und die kam aus dem Westen, weshalb westdeutsche Beziehungen notwendig waren. Das wurde natürlich nicht gerne gesehen, weshalb der Motorsport verpönt war", erklärt der Rentner.

1979 legte sich der damals 29-Jährige seine erste Enduro-Maschine zu und begann auf dieser privat zu trainieren. 1980 schloss er sich den Clubs in den Nachbarorten Grünhain und Zwönitz an und trat als Hobbyfahrer in diversen Wettkämpfen an. Ferner absolvierte Kieß Trainerlehrgänge sowie Schulungen für die technische Kontrolle und Abnahme im Motorsport.

Seine Leidenschaft färbte auch auf seinen damals neunjährigen Sohn André ab. Auch die Rennsportgene des Vaters schien André geerbt zu haben. Denn im Alter von 16 Jahren erreichte dieser als jüngster Teilnehmer einer Mittelgebirgsfahrt in Suhl den siebten Platz unter 60 Startern, die zum Teil als Werksfahrer mit der besseren Technik an den Start gingen.

1989 reiste Kieß mit seiner Familie aus der DDR aus und siedelte sich in Pfalzgrafenweiler an. Kurz danach machte er sich auf die Suche nach Motorsportclubs in der Region, wobei er in Rottenburg und Betra fündig wurde. Beim MSC Rottenburg war Kieß fortan als Sportleiter tätig und betreute dabei auch internationale Fahrer wie Jürgen Mayer, der mehrmals an der "Rallye Paris-Dakar" teilnahm.

Nachwuchsprobleme im Verein sowie die örtlichen Gegebenheiten trugen unter anderem bedauerlicherweise dazu bei, dass die Aktivitäten im Endurosport beim MSC Rottenburg abnahmen. Parallel engagierte sich Kieß jedoch auch beim MSC Betra, wo er wenig später ebenfalls zum Sportleiter bestimmt wurde. Dort führte er unter anderem auch das Fahrsicherheitstraining für jedermann ein, was bis heute noch vom Verein ausgerichtet wird.

2004 legte er berufsbedingt sein Amt nieder und unterstützte den Verein durch Helferdienste. "Aber irgendwas fehlte mir", stellte Kieß damals fest. Ein Vereinskamerad, der eine "Honda GB 500 Clubman" aus dem Jahr 1985 besaß, weckte sein Interesse an historischen Maschinen. Kieß kaufte ihm das Motorrad ab und baute aus den Ersatzteilen der "Clubman" eine neue Rennmaschine – seine "Honda XBR 500".

"Wenn man so ein Motorrad hat, dann möchte man es natürlich auch bewegen", erklärt Kieß. Ein ehemaliger Motorsportmechaniker machte ihn daraufhin auf die "Klassik Trophy" aufmerksam. "Als ich bei meinem ersten Lauf ankam, da wusste ich noch nicht genau was mich erwartet und meine Maschine hatte ich bis dahin noch keinen Meter bewegt", erinnert sich Kieß. Dennoch belegte er in seinem ersten Rennen auf dem Hockenheimring den sechsten und den siebten Platz in seiner Klasse.

In Schleiz, Walldürn und Assen schaffte Kieß jeweils mit einem dritten Platz in der Klasse sogar den Sprung auf das Treppchen. Besonders blieben dem Rentner auch die Eindrücke im Gedächtnis, die er auf dem Sachsenring sammelte. Über 700 Teilnehmer aus 23 Ländern starteten dort.

In diesem Jahr wird die "Klassik Trophy" als "Moto Trophy" ausgerichtet und wartet mit neun Veranstaltungen in fünf europäischen Ländern auf. Kieß vermutet, dass dadurch auch das Starterfeld mit hochkarätigen Fahrern erweitert wird. "Ich denke, ich kann zufrieden sein, wenn ich unter die ersten Zehn in meiner Klasse komme." Neben dieser Zielsetzung will der Rentner dieses Jahr 16 Läufe absolvieren. Derzeit bereitet Kieß eine zweite "Honda XBR 500" für die kommende Saison vor. Diese startet am 18. April im "Autodromo Franciacorta" in Italien.