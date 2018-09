Waldachtal Anwohner frustriert: Biomüll steht tagelang

Ein Anwohner der Kirchbergstraße wendet sich an unsere Zeitung, da er mit seinen Beschwerden beim Müllabfuhrunternehmen Remondis nicht mehr weitergekommen ist. Er sagt: "Am vergangenen Donnerstag wäre unsere Biomüllabfuhr gewesen. Seit fast einer Woche stehen die Tonnen jetzt ungeleert an der Straße." Zunächst hätten sich die Anwohner gefragt, ob das Müllfahrzeug vielleicht aus Platzgründen nicht in den Teil der Kirchbergstraße zwischen Pension Waldeck und Hotel Panoramavorgedrungen sei.

Vergebliche Anrufe

Doch selbst in den noch engeren Seitenstraßen seien die Tonnen geleert worden. Dann beschwert sich ein Anwohner bei Remondis. Das Ergebnis teilt er unserer Zeitung mit: "Mir wurde gesagt, wir sollen uns in Geduld üben." Weder habe das Unternehmen einen Grund für den Ausfall der Abfuhr genannt, noch sei eine rasche Leerung der Tonnen zugesagt worden. Insgesamt dreimal habe er bei Remondis angerufen, einmal beim Landratsamt und einmal bei der Waldachtaler Verwaltung – vergeblich.