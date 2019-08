Waldachtal Angst vor dem Hochwasser raubt den Schlaf

So schwoll im vorletzten Winter die Waldach zu einem reißenden Fluss an, mitgerissene Äste versperrten die beiden Betonrohre und verstopften schließlich den Durchfluss völlig. Es kam zum Rückstau - und zur Überschwemmung von Hof und Kellergeschoss. Im vergangenen Sommer wiederholte sich die extreme Hochwassersituation. Mit einem halben Meter Hochwasser hätten sie zu kämpfen gehabt, erzählt Hunder.

Was auf den ersten Blick wie ein "normaler" Versicherungsschaden aussah, entwickelte sich allerdings im Nachhinein zu einer unendlichen Geschichte. Hunder geht von einem Schaden von rund 100.000 Euro aus, den seine Versicherung allerdings nur zu einem sehr geringen Teil abdecke. Denn der größte Schaden sei an seinen Autos entstanden. Und die Hausversicherung decke keine Schäden an Fahrzeugen ab, die auf dem Gelände stehen. Ein herber Schlag für den leidenschaftlichen Oldtimer-Restaurator.

Dieser Schaden müsste laut Auffassung von Siegfried Hunder nun von der Gemeinde übernommen werden, die er als Verursacher des Übels sieht. Denn die neue Brücke sei damals "ohne wasserrechtliche Erlaubnis" gebaut worden, wie der Geschädigt gleich aus mehreren amtlichen Schreiben zitieren kann.

Durch Verdohlung Durchfluss massiv reduziert

Die Ursache für die Situation liegt für Hunder klar auf der Hand: Durch die Verdohlung wurde der Durchfluss massiv reduziert, somit ist der Wasserdurchlass hierdurch zu gering geworden. "Die Gemeinde zahlt nicht, obwohl die Brücke damals ohne Genehmigung gebaut wurde. Und damit muss ich leben", sagt Hunder und versucht, nicht zu resignieren und weiter Abhilfe zu schaffen. Denn die letzten zwei, drei Regentage seien für die gesamte Großfamilie eine wahre Nervenprobe gewesen. Aus Sorge vor dem nächsten Hochwasser könnten alle nicht mehr richtig schlafen: "Meine Frau hat inzwischen regelrecht Panik davor."

Hunder klagt: "Die Gemeinde macht das Geschäft mit dem Holz, und wir als Privatleute müssen dafür büßen. Wir wurden nicht entschädigt, mit dem muss man leben. Vorher war doch alles gut." Sein Wunsch ist es, dass in der verfahrenen Hochwassersituation rund um seine alte Mühle endlich Bewegung kommt. Derzeit streiten sich immer noch die jeweiligen Versicherungen darum, ob und falls ja, welche den Schaden übernimmt. An die Gemeinde gerichtet hat er einen dringenden Wunsch: "Versetzt doch einfach die Brücke wieder in den alten Zustand zurück, die hatte einen viel größeren Wasserdurchfluss. Damit wäre die Hochwassergefahr gebannt."