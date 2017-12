Waldachtal Altholz-Krippe ist sein neues Modell

Waldachtal-Lützenhardt. Eine stattliche 80 Zentimeter lange Krippe aus Altholz ist sein neuestes Vorzeige-Modell. Der aus Haiterbach stammende 79-jährige Schreiner hat dafür an die 60 Stunden Arbeit investiert. "Ich habe dazu mehr als 50 Jahre altes Holz verwendet, das ich im Sägewerk Graf in meiner Heimatstadt geholt habe." Das Altholz, vermutlich Tannenholz, war etwas schwierig zu sägen. Und: "Altholz ist viel schwerer als neues Kieferholz." Das stattliche, beleuchtete Modell beeindruckt im Schwarzwälder-Stil und einem filigran gestalteten Balkon. Seine Frau Annerose findet jedoch Krippen aus hellem Kieferholz freundlicher. Diese dunkeln allerdings je nach Standort im Laufe der Jahre nach.

Kreuz- und Madonna-Grotten, wie sie im Alpenländischen, etwa im Zillertal, an vielen Wegkreuzen stehen, misst Rothfuß eine gewisse mystische Ausstrahlung bei. Geübt ist er in der Herstellung von etwa 40 Zentimeter hohen Kieferholz-Gebilden mit christlichen Motiven mit zwei Beleuchtungsarten, dem wohnlichen Warmton und dem moderneren Kaltweiß. Der gelernte Schreiner verfügt über eine langjährige Erfahrung als Modellbauer, um prächtige Kapellen und Kirchen zu bauen. Begehrt sind die religiösen Modelle auf Weihnachtsmärkten. Die Familie Rothfuß war und ist dieses Jahr mit einem selbst gezimmerten Stand in Ergenzingen und Rottenburg vertreten und bei der namhaften Krippen-Ausstellung in Enzklösterle am 16./17. Dezember. Ausgestellt hat Hans Georg seine Modelle schon im Albstadl auf der Haid in Großengstingen. So einen Stand mit in hochwertiger Handarbeit gefertigten Holzmodellen aus dem Schwarzwald kann nach Meinung der Familie Rothfuß nicht einmal der Stuttgarter Weihnachtsmarkt bieten, der zu den schönsten und ältesten in Europa zählt. Aber dort einen Standplatz zu ergattern, sei nicht einfach und mit hohen Kosten verbunden. Jedes Jahr den Weihnachtsmarkt in Stuttgart zu besuchen, lässt sich die Künstlerfamilie allerdings nicht entgehen.

Hans Georg Rothfuß liebt die Herausforderung, immer wieder mal was Neues zu schaffen. Neuer Blickfang bei seinen Ausstellungen ist ein Tanklastzug mit 1,25 Metern Länge. Ein runder statt ein ovaler Tank und als Zugmaschine ein US-Truck sind die Besonderheiten, welche er im realen Leben zuvor in Pfalzgrafenweiler und Altensteig entdeckt hat. Schon vor Jahren fand sein beleuchteter US-Cola-Truck allseits Bewunderung.