Waldachtal Aktion endet mit neuem Rekord

In der Herz-Jesu-Gemeinde Lützenhardt mit Teilorten sammelten die Kaspare, Melchiore und Balthasare über 4249 Euro. Sie konnten den Vorjahresbetrag von 2669 aus dem Jahr 2018 mehr als toppen. In der St. Martin-Gemeinde Pfalzgrafenweiler kamen beachtliche 5555 Euro zusammen (Vorjahr: 5835). In der St.-Agatha-Kirchengemeinde Salzstetten steckten die besuchten Familien den 24 Sternsingern 4010 Euro in die Sammeldosen. Im Vorjahr waren es 4173 Euro.

Viele kleine Könige in prächtigen Gewändern waren in der Gemeinde unterwegs, um Licht in die Familien zu bringen. Sie erfreuten die Waldachtaler mit dem Spruch und verneigten sich wie einst die Dreikönige vor dem Jesuskind: "Wir kommen daher aus dem Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen Euch ein fröhliches Jahr: Kaspar, Melchior und Balthasar." Die Weisen aus dem Morgenland brachten den Segen in die Häuser und Wohnungen. Der Segen soll die Menschen ja durch das ganze Jahr 2019 begleiten. "Wir gehören zusammen" soll 365 Tage lang besonders im Fokus stehen. Ihrerseits dankten die besuchten Familien mit Süßigkeiten als Geschenke für die Dreikönigssinger. Auch mit den Spenden aus Waldachtal kann Kindern in 1400 Projekten weltweit geholfen werden, die viel weniger zum Leben haben. Chancen für Kinder mit Behinderung rücken dieses Jahr ins Blickfeld.

Premiere: In der Herz-Jesu-Gemeinde Lützenhardt mit Teilorten war erstmals eine Erwachsenen-Sternsinger-Gruppe unterwegs. Hier engagierten sich Karina Martini, Thomas Martini, Hardy Schweizer, Annelie Schweizer und Silke Bayer, begleitet vom Kind Lennox Bayer. Bei der Vorbereitung und Durchführung der Mittagessen für die teilnehmenden Mädchen und Jungen in Salzstetten haben neben Leiterin Annette Hug-Stäb auch Elvira Kleindienst, Bettina Störzer, Dagmar Schneider, Christine Weiß, Tanja Bürkle, Cilla Hug und Luca Stäb mitgeholfen.