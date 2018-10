Waldachtal Akkordeonisten erhalten Ehrungen

Der Landespräsident des Deutschen Harmonikaverbandes, Manfred Kappler, meinte, 45 Jahre aktive Spielzeit von Artur Wollensak (fünf Jahre fehlten zu 50 Jahre wegen seines Studiums) und 30 Jahre Dienstzeit als Vorsitzender zeugten von einer "Herzensangelegenheit". Darüber hinaus, dies unterstrich Kappler in seiner Laudatio, sei Wollensak schon seit 1997 als zweiter Vorsitzender und ab 2000 als Vorsitzender im Bezirk verantwortungsvoll tätig. Ebenfalls auf 45 Jahre Spielzeit brachte es die Stimmführerin in der ersten Stimme, Elke Maier. "Sie ist ein wesentlicher Garant für die gute Akkordeonmusik im Harmonikaorchester", verdeutlichte der Landespräsident. Darüber hinaus hat sich Elke Maier 40 Jahre lang, seit 1978 als Schatzmeisterin und danach als Mit-Hauptorganisatorin bei den Bastelarbeiten für den Adventsbasar nützlich gemacht. Seit 40 Jahren wirken Claudia Otto und Uwe Stephan im Orchester mit. Beim Probenbesuch ist Otto stets in der Spitzengruppe platziert. Seit 31 Jahren organisiert sie die Kassenprüfung. Schlagzeuger Uwe Stephan, der Sohn des langjährigen Dirigenten Walter Stephan, gibt seit Jahrzehnten den Takt an und gilt als Stimmungskanone im Orchester.