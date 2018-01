Waldachtal Achtjähriger Luis Pluschke wird Klubmeister

Laut Mitgliedsverwalter Sascha Schübel sind von den aktuell 169 MRSV-Mitgliedern 30 unter 18 Jahre. Die jungen Waldachtaler Kartsportler beteiligten sich 2017 an zwölf Races um den Alb-Donau-Schwarzwald-Pokal (ADS). In diesem Wettbewerb ergatterte Marcel Schulze als einziger MRSV-Fahrer in der ADS-Gesamtwertung eine Trophäe. In Balingen wurde er für seinen dritten Platz in der Klasse vier ausgezeichnet.

Bei der Jahresfeier wollte der Motorsportverein Waldachtal allen Helfern und Sponsoren einfach nur Danke sagen für mannigfache Unterstützung, wie es Christoph und Stefan Sadzik formulierten. "Ich freue mich, dass immer viele mithelfen", erklärte Jugendleiter Stefan Sadzik.

Gutscheine überreichte Christoph Sadzik an die Verantwortlichen des Kartsport-Trainingsbetriebes, an Jugendleiter Stefan Sadzik und an seine Mithelfer Frank Müller und Doerg Schulze. Die Jugendarbeit habe eine enorme Entwicklung genommen. Sadzik lobte die "Fleißarbeit" der Engagierten, zu denen auch etliche Eltern zählen. Nur dank vieler Helferinnen konnte der MRSV Waldachtal sein Veranstaltungsprogramm bewältigen.

Geschenke gab es für Nicole Müller, Sandra Ramisch, Alwine Rohrer, Ellen und Verena Sadzik sowie Margit Singer. Außerdem engagierten sich Mony Andres, Sandra Bürkl, Erika Fischer, Janina Kase, Sarah Kläger, Verena Kreidler, Larissa Luger, Gudrun Müller, Steffi Pluschke, Steffi Propupek, Heike Schmid, Conny Schulze, Anke Schwarz, Ines Weihs.

Genesungswünsche galten dem MRSV-Vorsitzenden Hans Schmelzle. Schriftführer Christoph Sadzik ließ nach dem Jahresessen das Clubjahr 2017 in einer Bilderschau Revue passieren. Er kündigte an, dass die VW-Society Salzstetten am 1. Juli 2018 im Industriegebiet ihr zehntes, großes Internationales VW- und Audi-Tuning-Treffen mit vielen Specials veranstalten werde. Angesagte Hits legte dann DJ Alexander Zepp auf.

Kartsport-Klubmeisterschaft 2017: 1. Luis Pluschke (12 Rennen/160 Punkte im ADS), 2. Nico Müller (12/158), 3. Marcel Schulze (11/187), 4. Lenny Noah Sadzik (11/131), 5. Lea Andres (11/126), 6. Jovan Thielking (11/108), 7. Phil Straub (10/49,5), 8. Henning Müller (7/67), 9. Mandy Müller (5/47), 10. Roy Becht (2/50), 11. Philipp Kilgus (2/19), 12. Josefine Pluschke (1/14) und Lasse Prokupek (1/14), 13. Nils Prokupek (1/0,5).