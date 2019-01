Waldachtal 35 Taufen in der Seelsorgeeinheit

Mit allen drei Sakramenten werden die jungen Katholiken immer weiter in die christliche Glaubensgemeinschaft hineingeführt. Die Firmung soll den Glauben der Jugendlichen stärken. Zugleich erhalten sie aber die Aufgabe, ihren Glauben auch öffentlich zu leben und zu bekennen. In der Herz-Jesu-Kirche Lützenhardt traten zwei (drei) Paare vor den Traualtar, in Pfalzgrafenweiler vier (null), in Salzstetten fünf (fünf) und in Heiligenbronn vier (vier). Sterbefälle verzeichnete das Pfarramt Lützenhardt elf (16). In Pfalzgrafenweiler sind sieben (elf) Katholiken verstorben und in Salzstetten acht (18). Ausgetreten aus der katholischen Kirche sind zehn (fünf) Personen in Lützenhardt, zwei (acht) in Pfalzgrafenweiler und fünf (vier) in Salzstetten.

Regelmäßige Gottesdienste

Seelsorgerlich betreut werden die mehr als 3400 Katholiken in der Seelsorgeeinheit von Pfarrer Anton Romer (66). Unterstützt wird der Geistliche von Gemeindereferentin Ellen Schlenker sowie ehrenamtlich von Diakon i.R. Wilhelm Pöndl (74), Salzstetten. Pastorale Ansprechpartnerinnen im Apostolats-Wallfahrtsort Heiligenbronn/Waldachtal sind die Franziskanerinnen Irmentrudis und Reinholda. Regelmäßig Gottesdienste besuchen können die Gläubigen in Lützenhardt in der Herz-Jesu-Kirche, in Pfalzgrafenweiler in der St.-Martins-Kirche, in Salzstetten in der St. Agatha-Kirche und in Heiligenbronn in der Wallfahrtskirche zur Schmerzhaften Muttergottes, wo donnerstags und sonntags um 9 Uhr Wallfahrtsgottesdienste angeboten werden. Als Pfarramtssekretärinnen arbeiten Christiane Schmid in Lützenhardt und Marlies Störzer in Salzstetten.