Waldachtal 33 Kinder in der Seelsorgeeinheit getauft

3457 Gemeindemitglieder sind zum Jahreswechsel 2017/18 bei der katholischen Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler registriert. Das sind 22 weniger im Vergleich zu den 3479 im Vergleichsjahr 2016. 1436 Katholiken (Vorjahr 2016: 1439) verbucht die Herz Jesu-Kirchengemeinde Lützenhardt. Zur Herz-Jesu-Gemeinde zählen auch katholische Christen aus den übrigen Teilorten Waldachtals mit Ausnahme von Salzstetten und Heiligenbronn. Die St. Martin-Kirchengemeinde Pfalzgrafenweiler hat 1043 (1042) Mitglieder. Die mehr als 1000 Katholiken verteilen sich auf Pfalzgrafenweiler und die Teilorte. 978 Katholiken (995) bilden die Kirchengemeinde St. Agatha in Salzstetten – ein Verlust von 17 Gemeindemitglieder.

33 Kinder empfingen im Jahr 2017 das Sakrament der Taufe. Im Vergleichsjahr 2016 waren es 40 Täuflinge. Die Taufen im Jahr 2017 teilen sich wie folgt auf: Lützenhardt zehn (Vorjahr vier), Pfalzgrafenweiler fünf (zwölf) und Salzstetten/Heiligenbronn 18 (24). Den Löwenanteil mit 15 Taufen (15) verbuchte die Wallfahrtskirche Heiligenbronn. 23 Kinder gingen in der Kirchengemeinde Lützenhardt/Pfalzgrafenweiler erstmals zum Tisch des Herrn. Die Zahl der Erstkommunikanten schlüsselt sich auf: Lützenhardt: fünf (15), Pfalzgrafenweiler neun (acht), Salzstetten neun (acht). Zwölf katholische Paare fuhren im vergangenen Jahr in den Hafen der Ehe ein: Lützenhardt: drei (fünf), Pfalzgrafenweiler: Null (eins), Salzstetten/Heiligenbronn: neun (acht). 24 Gemeindemitglieder aus der Kirchengemeinde Lützenhardt/Pfalzgrafenweiler sind im vergangenen Jahr verstorben: Lützenhardt: 16 (14), Pfalzgrafenweiler: elf (zehn), Salzstetten: 18 (elf). Eine Person ist in die katholische Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler neu aufgenommen worden. 17 Personen (21) sind im Jahr 2017 aus der katholischen Kirche ausgetreten: Lützenhardt: fünf (elf), Pfalzgrafenweiler: acht (sechs), Salzstetten: vier (vier).

Seelsorgerisch werden die nahezu 3500 Katholiken in der Seelsorgeeinheit von Pfarrer Anton Romer (66) betreut. Unterstützt wird der Geistliche von Gemeindereferentin Ellen Schlenker sowie ehrenamtlich von Diakon i.R. Wilhelm Pöndl (74). Pastorale Ansprechpartnerinnen im Apostolats-Wallfahrtsort Heiligenbronn/Waldachtal sind die Franziskanerinnen Irmentrudis und Reinholda. Regelmäßig Gottesdienste besuchen können die Gläubigen in Lützenhardt in der Herz-Jesu-Kirche, in Pfalzgrafenweiler in der St. Martins-Kirche, in Salzstetten in der St. Agatha-Kirche und in Heiligenbronn in der Wallfahrtskirche zur Schmerzhaften Muttergottes, wo donnerstags und sonntags jeweils um 9 Uhr Wallfahrtsgottesdienste angeboten werden.