Waldachtal 2700 Häs- und Maskenträger werden erwartet

Zum Höhepunkt des Narrenwochenendes wird sich ein großer Umzug am Sonntag, 27. Januar, ab 13.30 Uhr durch Salzstetten schlängeln. 2700 Häs- und Maskenträger der schwäbisch-alemannischen Fasnet werden erwartet. 52 Gruppen und 14 Musikkapellen aus nah und fern wollen die Zuschauer an der Umzugsstrecke vom Industriegebiet bis zur Gemeindehalle begeistern. Stefan Welle organisiert den 66 Einheiten umfassenden Narrenumzug, an dem auch die Narrenzünfte aus Horb und Eutingen teilnehmen. Ehrenzunftmeister Markus Fischer und der aus Salzstetten stammende Ringpräsident Thomas Fischer werden an der Umzugsstrecke moderieren und die teilnehmenden Zünfte vorstellen.

Bereits um 10 Uhr am Sonntag, 27. Januar, lädt die Zunft mit Pfarrer Anton Romer zur "Heiligen Messe des närrischen Volkes" in die katholische St.-Agatha-Kirche in Salzstetten ein. "Im Anschluss findet ein Zunftmeisterempfang für geladene Vertreter der Zünfte in der Narrenhalle statt", wie Zunftmeister Söll als Gastgeber mitteilt.