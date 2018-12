Waldachtal 24 Kinder vermitteln Botschaft von Bethlehem

Musikalisch mitgestaltet wurde die Feier von Vanessa Brieskorn (Altflöte), Lara Wetzler (Querflöte), Raphael Kübler (Violine) und Sabine Kübler (Keyboard) sowie vom Posaunenchor Waldachtal unter der Leitung von Hans Georg Bohnet. Diakon Ralf Hornberger betrachtete die Botschaft des christlichen Weihnachtsfestes aus dem Blickwinkel eines Tieres: Dazu nahm er einen kleinen Stoffesel mit auf die Kanzel.

Bis auf den letzten Platz war die Cresbacher Marienkirche an Heiligabend besetzt. Die beiden Kinderkirchen Cresbach und Tumlingen wurden zusammengelegt, um das moderne Stück "Die Kinder von Bethlehem" darbieten zu können. Erfreulicherweise machten 24 Kinder mit. Sie vermittelten die christliche Frohbotschaft. Nika Pfau verkörperte Maria und Yannik Hauser den Josef. Auf in ihren Rollen gingen Lukas Enderle (Jonathan), Luise Rauschenberger (Hanna), Samuel Müller (Lukas) und Lisa Richter (Salome). Sie erzählten die biblische Geschichte aus Kinder- und Familiensicht. Sie ersetzten einen Erzähler, der ansonsten das Geschehen um Christi Geburt rezipiert. Leni Hayer spielte den Wirt. Als Hirten zogen Emilia Enderle, Benedikt Enderle, Jona Haas, Malou Haas, Julien Haas, Jakob Rauschenberger, Yannes Hayer, Finja Schäfer und Mats Hayer zum Stall von Bethlehem, den Hubert Kübler mit seinen Kindern Robin und Simon aufgebaut hatte.

In Engelkostüme schlüpften Henrik und Finja Johannsen und zwei Gastengel, die immer in der Weihnachtszeit nach Cresbach einfliegen. Tom Kaiser und Max Kaiser wirkten als Sänger mit. Als Weise aus dem Morgenland folgten Silas Hayer, Elias Rauschenberger und Clara Enderle dem Stern von Bethlehem, und wurden zu Jesus geführt, dem Retter und Erlöser der Welt. Die Sterndeuter werden bis heute als heilige drei Könige verehrt. "Die Kinder haben begriffen: Das Jesu-Kind ist geboren", bekräftigt Kirchengemeinderätin Sabine Kübler, die sich seit vielen Jahren für die Krippenspiele in ihrer Heimatgemeinde Cresbach engagiert. Einstudiert wurde das gelungene Krippenspiel von Daniela Rapp, Bettina Müller, Lara Wetzler, Vanessa und Alessia Brieskorn, Sabine Kübler und Anna-Sophie Hayer. Rainer Fischer verdiente sich ein Lob für die optimale Einstellung der sehr gut funktionierenden Lautsprecher-Anlage und Technik. Das modernisierte Gotteshaus in Cresbach bot das ideale Terrain, um Weihnachten auch hier einkehren zu lassen.