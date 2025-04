Auch in diesem Jahr wird der Wald aus der Luft gekalkt. Ein Helikopter wird im August und September Magnesiumkalk verteilen, um die negativen Auswirkungen des sauren Regens abzumildern.

Die Waldbesitzer rund um Furtwangen trafen sich zu einem ausführlichen Austausch zu aktuellen Waldthemen.

Das Kreisforstamt hatte einen externen Redner für die Versammlung organisiert. Jonas Hofmeier referierte zum Thema Steuerrecht im Privatwald. Erklärt wurde, wie Privatwaldbesitzer bei Kalamitäten die Nutzung steuerlich geltend machen können.

Auch wurde auf das Thema der Regelbesteuerung und Pauschalierung eingegangen.

Der Vortrag fand großen Anklang bei den Waldbesitzern, da für einige Mitglieder auch neue Informationen dabei waren.

Das erwartet die Waldbesitzer im neuen Jahr

Allen voran machte Frieder Dinkelaker, Leiter des Kreisforstamts, Werbung für die Veranstaltung „Mein-Wald-Tag“ am Sonntag, 24. Mai, auf der Fuchsfalle in Rohrbach. Es wird ein Fachtag für Waldeigentümer, Forstbetriebe und Waldinteressierte sein. Bei einer Ausstellung mit zwanzig verschiedenen Angeboten kann man sich informieren, in Austausch kommen und fortbilden. Weitere Informationen hierzu findet man im Internet unter www.lrasbk.de/Kurzlink-Mein-Wald-Tag.

Darüber hinaus berichtete Hubert Grieshaber, dass in diesem Jahr Wuchshüllen und Pflanzen mit höheren Fördersätzen gefördert werden. Auch das Borkenkäfermonitoring kann in diesem Jahr wieder beantragt werden. Ebenso kann die Jungbestandspflege unter bestimmten Kriterien finanziell unterstützt werden.

Rundholz ist derzeit wieder gefragt

Die Waldkalkung mit dem Hubschrauber wird in diesem Jahr im Bereich Furtwangen, Neukirch und Gütenbach im Zeitraum August bis September durchgeführt.

Zum Abschluss berichtete Markus Löffler, Leiter der Holzverkaufsstelle, vom aktuellen Holzmarkt. Rundholz sei derzeit gefragt, da es in anderen Teilen Deutschlands recht knapp am Markt sei. Das sorge dafür, dass fast alle Sortimente derzeit gut absetzbar sind. Die derzeitigen Holzpreise gelten für ein halbes Jahr.

Das Treffen schloss mit den Mitgliederversammlungen der Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) rund um Furtwangen. In diesem Jahr standen dabei auch die Wahlen des FBG-Vorstands an.