Wald in Althengstett: Gute Holzpreise – trotzdem liegt das Ergebnis unter Plan

Die Holzpreise hielten sich gut übers Jahr. Das wurde in Althengstett genutzt für höhere Einschlagmengen beim Schwachholz. Trotzdem gibt es auch einen Wermutstropfen.

Das Holz konnte „zu sehr guten Preisen und zügig verkauft werden“, bestätigte Inge Hormel, Leiterin der Abteilung Forst und Jagd am Landratsamt Calw. Nadelholz war bundesweit knapp. In Norddeutschland geht Holz langsam aus wegen der Schäden in den vergangenen Jahren, sagte die Fachfrau in ihren Ausführungen zur allgemeinen Situation in den Wäldern.

Die hohen Preise bildeten diese Knappheit ab. Durch den relativ nassen Sommer habe sich die Borkenkäfersituation deutlich entschärft. Damit ging der Einschlag von Schadholz, das in den vergangenen Jahren für ein Überangebot gesorgt hatte, auch deutlich zurück. In Althengstett macht es nur fünf Prozent der gesamten Holzernte oder 144 Festmeter aus.

Trockenschäden sichtbar

Trotz Verschnaufpause für den Wald sind laut Hormel Trockenschäden sichtbar, denn auch 2025 war im Vergleich zum langjährigen Mittel deutlich zu warm. Der Waldzustandsbericht fürs Land zeige jedoch, dass das Ausmaß der Schäden im Kreis Calw wie auch im Althengstetter Gemeindewald im Vergleich zu anderen Gegenden im Land immer noch relativ gering sei.

Revierförster Jürgen Martinek hat im Wirtschaftsplan für 2025 mit einem Ergebnis von 24 550 Euro gerechnet. In der letzten Sitzung des Jahres, die traditionell die Waldwirtschaft der Gemeinde betrachtet, prognostizierte er ein Ergebnis von nur knapp 7800 Euro.

Es wurden insgesamt 2751 Festmeter eingeschlagen, zum größten Teil mit 1915 Festmetern Nadelholz. Dafür wurden 200 000 Euro erlöst, 30 000 Euro mehr als veranschlagt, insgesamt wurden 396 130 Euro eingenommen.

Neuer Auszubildender eingestellt

Auf der Ausgabenseite stehen 200 000 Euro für Löhne, 35 000 Euro mehr als eingeplant. „Wir haben mit Niklas Volz zum September 2025 einen Auszubildenden eingestellt, den hätte ich einplanen sollen“, so Martinek. Und der höhere Aufwand für die Aufarbeitung von Schwachholz hat die eingeplanten 48 000 Euro für diesen Kostenansatz auf 76 000 Euro erhöht. Die anderen Posten bei Einnahmen wie Ausgaben „bewegen sich mehr oder weniger im Plan“, so der Revierleiter. Bei Ausgaben von insgesamt 388 350 Euro bleibt unterm Strich ein Plus von 7800 Euro.

Martinek thematisierte die Schlagpflegearbeiten auf 2,5 Hektar, „die ist unbedingt nötig nach der Ernte.“ Fast 2500 Pflanzen (Hainbuchen, Elsbeere, Spitzahorn, Stiel- und Roteiche) wurden auf kleinteiligen Flächen, insgesamt 0,8 Hektar, gepflanzt mit dem Ziel, das Risiko zu streuen und die Vielfalt im Wald zu erhöhen.

Heftiger Hagelsturm

Im Juli 2024 fegte ein kurzer, heftiger Hagelsturm über Althengstett und die umliegenden Ortschaften, der Kiefern vor allem am Heimberg geschädigt hat. „Es gibt dort halblebige oder ganz abgestorbene Kronen, wir machen dort aktuell Holz, welches dem Einschlag in 2026 zugerechnet wird“, so der Förster.

Für 2026 sieht der Wirtschaftsplan eine Holzernte von 3260 Festmetern vor. Das sind rund 300 Festmeter mehr als das jährliche Soll laut Forsteinrichtung.

Zwei Gründe nennt Martinek: „2022 haben wir deutlich weniger eingeschlagen und durch die aktuell guten Preise nutzen wir die Chance, nicht so attraktive Sortimente zu ernten.“ Zum Beispiel Industrieholz, das im kommenden Jahr 630 Festmeter ausmachen soll, in 2025 waren es nur 91 Festmeter.

Nadelholz macht den Hauptanteil aus

Den Hauptanteil an der 2026er-Ernte macht wieder Nadelholz mit 1880 Festmetern aus. Gepflanzt werden sollen 700 wärmeliebende Esskastanien in kleinen Flächen und „als Experiment“ will Martinek „200 Roteichen in die Fichte pflanzen, sie wächst als einzige dort gut mit.“

Laut Plan rechnet der Revierleiter mit deutlich höheren Holzerlösen in Höhe von 262 000 Euro, mit Pachten, Zuweisungen und Erstattungen von Dritten sollen die gesamten Einnahmen bei 407 450 Euro liegen.

Die Löhne sind wieder mit 200 000 Euro auf der Ausgabenseite der größte Posten. Die Holzaufarbeitung schlägt mit 88 000 Euro zu Buche. Bei einem gesamten Kostenaufwand von 389 200 Euro bleibt ein geplanter Überschuss von 18 250 Euro.

Mit dem landesweit drittbesten Ergebnis hat der Forstwirt-Auszubildende Nico Hertenstein im Juli 2025 seine Prüfung zum Forstwirt abgelegt. „Das war eine tolle Leistung und zeigt, wie gut unser Forstteam aufgestellt ist und zusammenarbeitet“, lobte Bürgermeister Rüdiger Klahm. Hertenstein ist nach der Ausbildung in ein anderes Forstrevier gewechselt.