Wald in Althengstett: Gute Holzpreise – trotzdem liegt das Ergebnis unter Plan

Die Holzpreise hielten sich gut übers Jahr. Das wurde in Althengstett genutzt für höhere Einschlagmengen beim Schwachholz. Trotzdem gibt es auch einen Wermutstropfen.
Das Holz konnte „zu sehr guten Preisen und zügig verkauft werden“, bestätigte Inge Hormel, Leiterin der Abteilung Forst und Jagd am Landratsamt Calw. Nadelholz war bundesweit knapp. In Norddeutschland geht Holz langsam aus wegen der Schäden in den vergangenen Jahren, sagte die Fachfrau in ihren Ausführungen zur allgemeinen Situation in den Wäldern.