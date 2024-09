Wald-Farm in Althengstett: Naturnahe Projekte für alle Altersgruppen

Wald-Farm in Althengstett

1 Mit viel körperlichem Einsatz wurde das Wald-Farm-Gelände wieder von einem Berg Wildwuchs befreit. Foto: Jeanette Tröger/Picasa

Ärmel hochkrempeln und Schaufel, Hacke, Spaten oder Schere in die Hand nehmen war angesagt beim Arbeitseinsatz auf dem Gelände im Unteren Wald.









Das Areal einer ehemaligen Baumschule gegenüber der Sektkellerei Schnaufer am Eingang zum Unteren Wald nimmt als Begegnungsstätte Wald-Farm immer mehr Form an. Zum wiederholten Mal trafen sich am Samstag ehrenamtliche Helfer auf dem Gelände zum Arbeitseinsatz. Denn nach der Aufgabe der Baumschule hat sich die Natur das Gelände zurückerobert und mit Unkraut, Buschwerk und Dornengestrüpp zugewuchert.