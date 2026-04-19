Wald erzielt Überschuss: Bad Wildbader Stadtwald mit Rekordergebnis

Stadtwaldförster Andreas Wacker hat in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Bad Wildbader Gemeinderats den Waldwirtschaftsbericht 2025 vorgestellt.
Das Wirtschaftsjahr 2025 schließt mit einem Überschuss von rund einer halben Million Euro ab. Das berichtete Stadtförster Andreas Wacker im Bauausschuss. Das positive Ergebnis hat zwei Standbeine: Zum einen sind es die Erlöse aus dem Holzverkauf mit rund 833.000 Euro, zum anderen rund 500.000 Euro aus Mieten und Pachten für die touristischen Einrichtungen auf dem Sommerberg und für die Windkraftanlagen auf dem Kälbling.