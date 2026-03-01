Wald bei Bitz: Pilz setzt sich in Bäumen fest

Der Bitzer Wald wurde im vergangenen Jahr ertragreich bewirtschaftet. Revierförster Wolfgang Bitzer gab einen Einblick in die aktuelle Lage im Bitzer Wald.
Mit einer besonders heimtückischen Schädling haben es zehn Buchen im Bereich des Bitzer Waldspielplatzes zu tun. Der sogenannte Brandkrustenpilz hat die dortigen Bäume befallen, wie Revierförster Wolfgang Bitzer in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte. Neun der Buchen seien jüngst gefällt worden; die Bäume hätten eine zum Teil starke Fäulnis aufgewiesen.