Wal-Transport geht weiter: Transportschiff mit geborgenem Wal jetzt vor Dänemark

Auf seiner Reise in die Nordsee ist das Boot mit dem Buckelwal mittlerweile vor Dänemarks Ostküste angelangt. In dem skandinavischen Land würde man einem gestrandeten Meeressäuger nicht helfen.
Kopenhagen - Das Transportschiff mit dem vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern geborgenen Wal ist weiter in Richtung Nordsee unterwegs. Am frühen Morgen fuhr der Schlepperverband vor der dänischen Küste in Richtung der Westküste Schwedens. Laut dem Schiffs-Ortungsdienst Vesselfinder war das Schiff gegen 04.45 Uhr etwa 3 Seemeilen (rund 5,5 Kilometer) südwestlich der dänischen Insel Sejero unterwegs.