Wahrzeichen Lörrachs: An der Burg Rötteln erblüht ein mittelalterlicher Garten

Die Burg Rötteln bekommt einen Garten mit 39 mittelalterliche Heil-, Gewürz- und Symbolkräutern sowie Gemüse aus dieser Zeit.
An einem kühlen Vormittag zeigte Heiner Mues vom Röttelnbund unserer Reporterin den fertig angelegten Garten, in dem nur noch die Pflanzen fehlen. Die Fläche ist in unterschiedlich große Parzellen eingeteilt. Hier werden schon bald 39 Kräuter wachsen und blühen, die im Mittelalter alle ihre Bedeutung hatten: Gewürzkräuter wie Bohnenkraut, Liebstöckel, Wiesenkümmel. Heilkräuter wie Kamille, Baldrian, spezielle Frauenheilkräuter wie Frauenmantel. Auch „Symbolpflanzen“, die in der mittelalterlichen Frömmigkeit eine wichtige Rolle spielten, sollen hier wachsen, zum Beispiel Erdbeeren, deren dreigeteilte Blätter damals die Dreifaltigkeit Gottes symbolisierten. In der größten Parzelle werden „Kraut und Rüben“ gedeihen, wie Mues schmunzelnd berichtete: also Kohlsorten und zudem Gelbe, Rote und andere Rübengewächse.