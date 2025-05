Wahrheit oder Pflicht: Baerbock macht Handstand bei Kebekus

1 Ex-Außenministerin Annalena Baerbock steht kopf für die Carolin Kebekus. (Archivbild) Foto: David Young/dpa Ungewohntes Terrain für Annalena Baerbock: Faxen machen vor laufenden Kameras. Beim Spiel mit Komikerin Carolin Kebekus kommt die versierte Politikerin ins Schwitzen.







Link kopiert



Ex-Außenministerin Annalena Baerbock steht kopf - jedenfalls für Komikerin Carolin Kebekus. In deren Show ließ sich die Grünen-Politikerin auf ein Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel ein. Dort machte die 44-Jährige in ihrem schwarzen Overall lieber einen Handstand, als die undiplomatische Frage zu beantworten: „Lieber nur noch Bücher von Robert Habeck lesen oder nie wieder irgendwas von Robert Habeck sehen und hören?“