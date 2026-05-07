Wahre Verbrechen: Faszination True Crime – Was steckt hinter dem Phänomen?

Ein Genre mit Millionenpublikum: True Crime boomt und bekommt jetzt sogar eine Ausstellung gewidmet. Hinter echten Fällen stehen aber auch echte Betroffene und ein verzerrtes Bild von Kriminalität.
Köln - Ob Podcast, Doku, Netflix-Serie oder Bühnenshow: Die Faszination für wahre Verbrechen spiegelt sich in einer Vielzahl von True-Crime-Formaten wider. In Köln wird dem Genre über reale Kriminalfälle nun sogar eine ganze Ausstellung über Mehrfachmörder gewidmet: "Serienkiller - Die True Crime Ausstellung" (Start: 8. Mai).