Wahnsinnsleistung in Tokio: Sandrina Sprengel liefert den Wettkampf ihres Lebens und wird Fünfte

Diesen Wettkampf wird Sandrina Sprengel mit Sicherheit nie vergessen. Bei der WM in Tokio – zugleich ihre Premiere auf der ganz großen Bühne – schaffte sie es im Endklassement auf den 5. Rang. Sie knackte zudem zum ersten Mal die Marke von 6400 Punkten und kam auf ein Ergebnis von 6434. Im Vorfeld hatte sie gegenüber unserer Redaktion erklärt: „Eine Platzierung wäre in den Top 10 wäre schon cool.“

Dass dies am Ende sogar locker übertroffen wurde, lag auch an einem starken 1. Tag. Sprengel übernachtete auf dem 9. Rang, wohlwissend, dass mit dem Weitsprung und Speerwerfen noch gute Disziplinen kommen würden. 6,25 Meter im Weitsprung waren dann die fünftbeste Leistung im gesamten Feld und ein ordentlicher Start in den 2. Tag. Dann folgte der ganz große Wow-Effekt.

Persönliche Bestleistungen

Gleich beim ersten Speerwurf torpedierte sie ihre Persönliche Bestleistung um mehr als vier Meter. 51,66 Meter standen auf der Tafel, die 21-Jährige wirkte zunächst selbst kurz ungläubig ob dieses Werts. Sie entschied sich, auf die weiteren Versuche zu verzichten und Kräfte für den abschließenden Lauf über 800 Meter zu sparen. „Sie wird da mit einer Leichtigkeit reingehen und den Wettkampf gut abschließen“; prognostizierte Bundestrainer Jörg Roos im Interview mit dem ZDF.

Und er sollte Recht behalten: Sprengel lief als Zwölfte nach 2:15 Minuten ins Ziel und stellte eine weitere Persönliche Bestmarke auf – es war bereits die dritte bei diesen Titelkämpfen. Hinter den ganz großen Favoritinnen reihte sich daher schon die 21-Jährige aus Grosselfingen ein – eine sensationelle Leistung. Weltmeisterin wurde Anna Hall mit 6888 Punkten.

Überragende Leistung