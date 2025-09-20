Wahnsinnsleistung in Tokio: Sandrina Sprengel liefert den Wettkampf ihres Lebens und wird Fünfte

Das ist sensationell: Siebenkämpferin Sandrina Sprengel wird bei ihrer WM-Premiere Fünfte. Die Grosselfingerin legt einen phänomenalen 2. Tag mit zwei Persönlichen Bestleistungen hin.
Diesen Wettkampf wird Sandrina Sprengel mit Sicherheit nie vergessen. Bei der WM in Tokio – zugleich ihre Premiere auf der ganz großen Bühne – schaffte sie es im Endklassement auf den 5. Rang. Sie knackte zudem zum ersten Mal die Marke von 6400 Punkten und kam auf ein Ergebnis von 6434. Im Vorfeld hatte sie gegenüber unserer Redaktion erklärt: „Eine Platzierung wäre in den Top 10 wäre schon cool.“