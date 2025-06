Es war ein toller Auftritt, den Robin Müller am Sonntag,15. Juni, im ZDF hingelegt. Dort war er im Rahmen der bekannten Sendung „Fernsehgarten“ zu sehen.

Dass der Niedereschacher hierzu eingeladen worden ist, kam nicht von ungefähr. Als amtierender Bagger-Europameister ist er der Meister für schweres Gerät. Jetzt aber musste er eine selten diffizile Angelegenheit meistern.

Lesen Sie auch

Was eine Baggerschaufel leisten kann

Müller stellte sich in der Sendung einer ganz besonderen Herausforderung: Er zerschnitt mit der Baggerschaufel einem zuvor aufgenommenen Messer, einen Kuchen und platzierte nach dem Zerschneiden und erfolgreichem Drehen des Messers, auf vier bereitgestellten Tellern je ein Stück dieses Kuchens. Und das alles musste er innerhalb von drei Minuten erledigen.

Es war verblüffend: Mit viel Gefühl steuerte Müller den Baggerarm und schaffte in letzter Sekunde die auch für einen Profi überaus schwierige und anspruchsvolle Aufgabe.

Der Moderator scheitert

Wie schwierig es ist, einen Bagger so gefühlvoll zu steuern, musste anschließend Co-Moderator Lutz van der Horst feststellen. Nach einer zehnminütigen Einweisung durch Müller sollte van der Horst innerhalb von zwei Minuten vier Holzklötze mit dem Bagger auf einem Tisch platzieren und scheiterte. „Das hatte ich mir einfacher vorgestellt“, räume der Co-Moderator ein, durfte sich aber über ein Lob von Robin Müller freuen: „Wenn es bei Lutz van der Horst mit der Heute Show oder seinen anderen Fernsehaktivitäten einmal nicht mehr so laufen sollte, stelle ich ihn nach einem vierwöchigen Praktikum ein“

Selbst ein Meister

Der Fischbacher Robin Müller ist ein Meister im Umgang mit Baggern. Er ist sogar mehr als das: Im vergangenen Jahr holte er zum zweiten Mal den Bagger-Europameistertitel. Die Leidenschaft für seinen Beruf wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Schon sein Opa, der erst vor wenigen Monaten verstorbene Arnold Müller, war als Tiefbauunternehmer ein Meister auf dem Bagger, ebenso wie Müllers Vater Robert Müller, der bis heute ebenfalls noch aktiv im Familienbetrieb „Müller Team Baui“ tätig ist und kräftig baggert.

In Vertretung von Andrea Kiewel, die die Sendung normalerweise moderiert, aber wegen des Krieges in Israel derzeit Meldungen zufolge in Tel Aviv festsitzt und deshalb ausrechnet ihre Jubiläumssendung verpasste, wurde die Live-Sendung in Mainz von Joachim Llambi und Lutz van der Horst, der ohnehin als Co-Moderator von Andrea Kiewel eingeplant war, moderiert.