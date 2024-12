1 Die Bundestagswahl kommt früher als geplant. Die Gemeinde Schenkenzell hat daher mit den Vorbereitungen begonnen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Deck

Die Gemeindeverwaltung in Schenkenzell beginnt bereits mit den Vorbereitungen zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025.









In vergangener Sitzung am 6. November habe er noch darüber gewitzelt, dass die Bundestagswahl im September 2025 auch früher stattfinden könne. Nun sei es tatsächlich so gekommen, räumte Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ein.