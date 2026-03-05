Wahlsonntag in Schopfheim: Was man zu Bürgerentscheid und Landtagswahl wissen muss

Die Spannung steigt – in Schopfheim wegen der Doppelwahl noch mehr als anderswo. Wie viele Stimmen braucht es beim Bürgerentscheid, wann und wo gibt es Ergebnisse?
Die fast zwei Dutzend Wahlkoffer für die Wahllokale stehen abholbereit im Ratssaal, die gut 200 Helfer sind geschult, und beinahe 7000 Briefwahlunterlagen wurden ausgegeben: Das Wahlteam im Schopfheimer Rathaus sieht sich gut gerüstet für den kommenden Sonntag, wenn in der Markgrafenstadt neben der Landtagswahl (LT-Wahl) auch der Bürgerentscheid (BE) über die Zukunft des Schopfheimer Freibads stattfinden wird.