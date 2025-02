Wahlparties im Zollernalbkreis: „Unter Druck entstehen Diamanten“

1 Robin Mesarosch (vorne) hat nach einem engagierten Wahlkampf sein Mandat verloren, gleichwohl aber sein Erststimmenergebnis gegenüber 2021 verbessert und offenbar viele Stimmen jener auf sich gezogen, die Thomas Bareiß’ sechste Amtszeit verhindern wollten. Foto: Karina Eyrich

Bei den Wahlparties der CDU, der SPD und von Bündnis ’90/Die Grünen ist die Stimmung am Sonntag nach den ersten Prognosen zum Ergebnis der Bundestagswahl weder besonders gut noch besonders schlecht. Alle wissen: Es kommen harte Zeiten.









Es ist festlich eingedeckt mit Kerzenlicht. Auf den Tellern lachen eine Roulade, eine Maultasche, Kartoffelpüree und in Schinken gewickelte Bohnen die Gäste an, dazu gibt es Spätzle und Rotkraut. Es ist also alles angerichtet, doch so ganz fröhlich scheinen die Besucher der CDU-Wahlparty im Hotel-Gasthof Rössle in Frohnstetten nicht zu feiern. Zwar ist die CDU klarer Sieger der Bundestagswahl, aber „ich habe mir schon etwas mehr gewünscht“, sagt Thomas Bareiß. „Ein Ergebnis mit 30 Prozent plus wäre schön gewesen.“