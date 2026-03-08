Wahllokal in Albstadt: Auch in Hausschuhen wird abgestimmt

Das Wahllokal in der Ebinger Klarastraße ist in den Räumen der Altentagesstätte der Arbeiterwohlfahrt untergebracht. Wahlvorsteherin Dorothee Hummel-Wagner hat längst Routine.
Seit mehr als zehn Jahren ist Dorothee Hummel-Wagner nun schon Wahlvorsteherin eines Wahlbezirks bei der Stadt Albstadt. Zunächst in den Räumen des Ebinger Gymnasiums und nach der Neuordnung der Bezirke schon zum wiederholten Mal im Wahllokal der Altentagesstätte der Arbeiterwohlfahrt in der Klarastraße. Wie viele Wahlen sie schon an verantwortlicher Stelle in diesen Räumen durchgeführt hat, weiß sie selbst nicht mehr.