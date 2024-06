1 Friederike Ohnemus mit dem Stimmzettel für die Gemeinderatswahl, der Postergröße hat Foto: Schabel

Auf dem Stimmzettel zur Gemeinderatswahl stehen in Lahr 190 Namen. Wahlleiterin Friederike Ohnemus sagt, worauf es ankommt, damit jede Stimme zählt.









Link kopiert



Ein Kreuzchen auf dem Zettel machen und ab damit in die Wahlurne: Ganz so einfach läuft es bei der Kommunalwahl am Sonntag nicht ab. Allein bei der Gemeinderatswahl haben die Wähler in Lahr 32 Stimmen, die sie unter 190 Kandidaten verteilen dürfen. Dabei besteht die Möglichkeit zur Stimmenhäufung. Die Wähler können kumulieren – einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben – und panaschieren – Kandidaten verschiedener Listen zu ihrem Wunschgemeinderat zusammenstellen.