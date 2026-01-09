Wahlkreise Freiburg I und II: Diese 20 Kandidaten wollen im März in den Landtag einziehen

Der Kreiswahlausschuss hat für den Wahlkreis Freiburg I elf und für den Wahlkreis Freiburg II neun Kandidaten zur Landtagswahl zugelassen.
Bei der Landtagswahl am Sonntag, 8. März, haben die Wähler erstmals die Möglichkeit, wie bei der Bundestagswahl zwei Stimmen abzugeben. Auf dem linken Teil des Stimmzettels sind je Wahlkreis unterschiedliche Wahlkreisbewerber aufgeführt, auf dem rechten Teil stehen landeseinheitlich die teilnehmenden Parteien. Als weitere Neuerung dürfen in diesem Jahr erstmal auch 16-Jährige bei der Landtagswahl ihre Stimmen abgeben.