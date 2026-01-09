Wahlkreise Freiburg I und II: Diese 20 Kandidaten wollen im März in den Landtag einziehen

Der Kreiswahlausschuss hat für den Wahlkreis Freiburg I elf und für den Wahlkreis Freiburg II neun Kandidaten zur Landtagswahl zugelassen.

Bei der Landtagswahl am Sonntag, 8. März, haben die Wähler erstmals die Möglichkeit, wie bei der Bundestagswahl zwei Stimmen abzugeben. Auf dem linken Teil des Stimmzettels sind je Wahlkreis unterschiedliche Wahlkreisbewerber aufgeführt, auf dem rechten Teil stehen landeseinheitlich die teilnehmenden Parteien. Als weitere Neuerung dürfen in diesem Jahr erstmal auch 16-Jährige bei der Landtagswahl ihre Stimmen abgeben.

Der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 47 Freiburg II (westliches Stadtgebiet sowie die Gemeinden Gottenheim, March, Schallstadt und Umkirch) hat am Freitag die folgenden neun Kreiswahlvorschläge (Erststimme auf dem Stimmzettel) zugelassen: Nadyne Saint-Cast (Grüne), Katrin Kern (CDU), Viviane Sigg (SPD), Linus Kionka (FDP), Karl Schwarz (AfD), Sarah Schnitzler (Die Linke), Oliver Beck (Die PARTEI), Niklas Gutheim (Volt), Rainer Büttner (BSW).

Für das östliche Stadtgebiet Freiburgs und die dazugehörigen Gemeinden aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und dem Landkreis Waldshut wurden die Kandidaten ebenfalls bekannt gegeben:

Dort wurden elf Kandidaten zur Wahl zugelassen: Daniela Evers (Grüne), Ingo Bauer (CDU), Walter Krögner (SPD), Heschu Hasan (FDP), Sebastian Ruth (AfD), Sebastian Böhm (Die Linke), Stephan Schneider (Freie Wähler), Josef Drexl (Die PARTEI), Jürgen Geillinger (die Basis), Georg Köchling (Volt), Peter Riedlinger (BSW).

Zwei Kandidaten wurden abgelehnt

Zwei Kreiswahlvorschläge (“ÖDP“ und „WerteUnion“), die für den Wahlkreis 46 Freiburg I eingereicht wurden, wurden zurückgewiesen und nicht zur diesjährigen Landtagswahl zugelassen, teilt das Landratsamt mit.

In beiden Freiburger Wahlkreisen treten die beiden amtierenden Landtagsabgeordneten Daniela Evers und Nadyne Saint-Cast erneut zur Wahl an und wollen ihr Mandat verteidigen.