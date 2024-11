„Mit dem Stichwort Zuversicht bewarb sich der Tübinger SPD-Kreisvorsitzende Florian Zarnetta bei den Genossinnen und Genossen im Wahlkreis Tübingen-Hechingen um die Kandidatur zur Bundestagswahl im kommenden Jahr“, heißt es in der Mitteilung der SPD.

„Wir haben gute Argumente in der Hand, warum die Erststimme bei der nächsten Wahl bei uns gut aufgehoben ist“, sagte er in seiner Kandidaturrede. Wie schon in den vergangenen Wochen betonte Zarnetta auch bei der Versammlung: „Wir werden uns immer für sichere, zukunftsfähige und gut bezahlte Arbeitsplätze hier vor Ort einsetzen.“

99 Prozent stimmen für Zarnetta

Die Mitglieder bestätigten ihn mit 99 Prozent als ihren Kandidaten für die Bundestagswahl 2025. Etwa 100 Mitglieder hatten sich am Wochenende im Feuerwehrhaus in Mössingen versammelt, um einen Kandidaten für die kommende Bundestagswahl zu bestimmen.

Auch der Tübinger Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann sprach Zarnetta laut Mitteilung bei der Nominierungsversammlung seine Unterstützung aus und schrieb in den sozialen Netzwerken: „Es erfüllt mich mit Stolz, einen so engagierten Nachfolger zu haben. Er hat meine volle Unterstützung.“